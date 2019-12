Vice-prefeito, Milton Garbugio assumirá a administração de Campo Verde a partir do dia 3

0 SHARES Share Tweet

Em cerimônia realizada o gabinete do Paço Municipal Prefeito Onescimo Prati na manhã desta sexta-feira (20), o prefeito Fábio Schroeter transmitiu o cargo ao vice, Milton Garbúgio, que assumirá o comando do Município por um prazo de 20 dias, a contar a partir do dia 3 de janeiro.

Fábio deixa o cargo temporariamente para desfrutar o período de férias legais. O chefe do Executivo Municipal também foi autorizado pela Câmara de Vereadores, por meio de Decreto Legislativo, a deixar o País no período de 4 a 19 de janeiro.

Durante a cerimônia de posse, Fábio falou sobre o ano que está terminando, que segundo ele foi de grandes conquistas e de avanços para Campo Verde, que, conforme frisou o prefeito, tem registrado um grande desenvolvimento.

“Foi um ano de muito trabalho em todas as áreas”, destacou. “Produzimos bastante, apesar de todas as dificuldades”, ressaltou. “O Município está sempre crescendo, gerando muito emprego, oferecendo muitas oportunidades para todos”, completou.

Esta é a segunda vez este ano que o prefeito para o cargo ao vice. A primeira foi em julho, quando ele se ausentou da chefia do Executivo Municipal por dez dias. “Mais uma vez eu passo o cargo ao nosso vice-prefeito e ficamos muito felizes, muito tranquilo em fazer essa transmissão e deixar Campo Verde, com certeza, em muito boas mãos. Eu saio sabendo que ele, com a nossa equipe, com certeza tem todas as condições de desempenhar um bom trabalho”, disse.

Fábio aproveitou também para desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo a todos. “Que Deus nos dê muita saúde, muita sabedoria, muita disposição para enfrentar os nossos desafios”, disse.

Por sua vez, Milton Garbúgio afirmou estar tranquilo para comandar Campo Verde, mesmo que por um curto período. “O trabalho nosso é um segmento daquilo que o prefeito vem fazendo no dia-a-dia”, pontuou. “Embora estejamos no recesso de fim de ano, a cidade precisa continuar. Nossos campo-verdenses têm que ter os trabalhos que é obrigação da Prefeitura no dia-a-dia. Como vice-prefeito vou continuar aquilo que o prefeito vem fazendo”, completou.

O vice-prefeito falou também de suas expectativas para o próximo ano, que, segundo ele, promete ser muito bom. “2020 promete bastante, tanto para a economia do país e do nosso estado. E tendo uma economia mais estabilizada, a gente também tem condições, dentro do Município, de mais negócios. É um ano que promete mais realizações na questão do empreendedorismo, do empreendimento. O País, os Estados e o Município vão crescer”, disse ele.