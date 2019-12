Vagas de emprego no SINE para esta quinta feira (12)

0 SHARES Share Tweet

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está a procura de emprego.

Segundo a coordenadora Caroline de Oliveira, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções, os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, do dia 12/12/2019. Horário de atendimento das 07:00 as 13:00.

DESCRIÇÃO VAGAS 1. Açougueiro 01 2. Auxiliar de Departamento Pessoal 01 3. Auxiliar de Faturamento 02 4. Auxiliar Financeiro 01 5. Auxiliar Administrativo 01 6. Borracheiro 01 7. Caseiro 01 8. Classificador de Grãos 03 9. Cozinheiro Geral 01 10. Empregada Doméstica 01 11. Encarregado de Silos 02 12. Engenheiro Agrícola 01 13. Estoquista 01 14. Gerente Comercial 01 15. Inspetor de Vigilância 01 16. Lubrificador de Máquinas 01 17. Marmorista 01 18. Motorista Entregador 01 19. Operador de Pulverizador 01 20. Operador de Motosserra 01 21. Repositor de Mercadorias 01 22. Soldador 01 23. Torneiro Mecânico 01 24. Tosador de Animais Domésticos 01 25. Vendedor de Consórcio 04

Interessados Comparecerem até a posto do SINE / CAMPO VERDE, na avenida Arnaldo Eckert, 170. Frente Ao Terminal Rodoviário de Campo Verde, portando CPF, RG e Carteira De Trabalho .

VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DE STATUS À QUALQUER MOMENTO. Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis pelo posto do SINE / CAMPO VERDE através dos endereços http://maisemprego.mte.gov.br e http://www.campoverde.mt.gov.br (Link SINE / MT).