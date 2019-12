Últimos dias da campanha de negociação de dívidas da Energisa Mato Grosso

0 SHARES Share Tweet

Campanha encerra no dia 27 de dezembro; cliente pode negociar de casa mesmo



Se encerra no dia 27 de dezembro a campanha de negociação de dívidas da Energisa Mato Grosso, que neste ano, traz como novidade a comodidade de negociar de onde o cliente estiver. Pode participar da campanha quem possui débito há mais de 30 dias. Até o dia 27 de dezembro, a empresa oferece condições especiais na quitação de débitos, como desconto de 100% dos encargos para pagamentos à vista e possibilidade de parcelamento em até 24 meses, com desconto de até 50% dos encargos e parcela mínima de R$ 20,00. A campanha de negociação é destinada a clientes de baixa tensão, das classes Residencial, Industrial, Comercial e Rural.

A negociação do pagamento dos débitos pode ser feita pelo titular da conta através da Gisa – atendimento virtual da Energisa Mato Grosso pelo WhatsApp (65 99999-7974) -,do site www.energisa.com.br, do Call Center 0800 646 4196, ou, presencialmente, em uma das agências de atendimento.

Para o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Mato Grosso, Murilo Galvão Marigo, essa é uma excelente oportunidade para os clientes começarem 2020 mais tranquilos, sem débitos com a Energisa. “Essa é uma grande oportunidade para que o cliente regularize as contas, garantindo a exclusão do nome de devedor da lista dos órgãos de proteção ao crédito”, pondera Murilo.

O público-alvo desta campanha são os clientes atendido em baixa tensão, geralmente destinada a pequenos consumidores, como residências e pequenos comércios, com voltagens de 127, 220, 380 e 440 volts. Para ter direito às condições especiais, é necessário ter apenas uma fatura com mais de 30 dias em atraso.