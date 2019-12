Temporada de amigo secreto movimenta comércio popular em Cuiabá

0 SHARES Share Tweet

Do: Olhar Direto

A temporada da tradicional brincadeira Amigo Secreto está aberta. Os adeptos da tradicional brincadeira já estão à procura de algo especial para amigos, colegas de trabalho e/ou familiares. No Shopping Popular, em Cuiabá, entre os itens mais procurados para o público feminino estão os kits de maquiagem. Segundo a atendente Gabriela Araújo, o mundo da beleza apresenta produtos variados que agradam todos os gostos e cabem no bolso do consumidor.

“A pessoa pode vir e comprar itens separados ou montar o kit. Tem de tudo: de batom, lip tint, pó compacto, base, paleta de sombras, rímel até cremes corporais com fragrância. Além disso, existem os acessórios – como pincéis, esponjinhas e espelhos duplos de bolsa. Agora, para aqueles que pensam em algo mais elaborado, há maletinhas de maquiagem. Os preços variam muito: uma lixa pode sair por R$ 0,50, um batom ou rímel por R$ 10 até uma maleta de R$ 200”, comenta.

Outro segmento popular entre o público feminino engloba bijuterias e semijoias. De acordo com a comerciante Elizene Silva, uma infinidade de peças podem compor um conjunto repleto de personalidade. “Hoje, temos até promoção de três itens por R$ 10. Há colares, pulseiras, brincos e anéis. Aliás, os brincos de franja (miçanga, acrílico e renda) são tendência atualmente. Peças de zircônia e hipoalergênicas ganham cada vez mais destaque. Itens masculinos e infantis também”.

Para a comerciante Nany Marcela, que trabalha no ramo de acessórios masculinos, certos itens continuam como queridinhos entre os homens. “Carteiras e cintos das mais diversas marcas são uma ótima opção de presente. Inclusive, dependendo do valor determinado no amigo secreto, a pessoa pode montar um kit. Há ainda nécessaires, relógios, canetas, gravatas, pulseiras, mochilas até pastas executivas”, reforça.

E engana-se quem pensa que as caixas de sapatos só entram na brincadeira para enganar o outro. Calçados figuram entre os presentes desejados pelo público. As atendentes Débora Gomes e Eliete Xavier dão a dica: “as opções vão desde tênis, sapatilhas, rasteirinhas até espadrilles (sandálias de amarrar). Bastante animal print. Atualmente, alguns itens estão em promoção: dois pares por R$ 50. Mas, em geral, existem calçados de R$25 até R$ 70. Tudo com muita qualidade”.

Estima-se que o evento movimente cerca de R$ 7,5 bilhões na economia. A pesquisa aponta ainda que, em média, os consumidores pretendem gastar R$ 67,70 com o presente, sendo que 44,2% planejam desembolsar até R$ 50,00. De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, aproximadamente 66,3 milhões de brasileiros devem participar de amigo secreto no período de Natal – o que representa 42,4% da população.