SR repassa parte do lucro da Expoverde ao Hospital Municipal Coração de Jesus

O presidente do Sindicato Rural de Campo Verde, Gladir Tomazelli, repassou na tarde de segunda-feira (16) à presidente da Associação Social Amigos da Solidariedade (ASAS), que administra o Hospital Municipal Coração de Jesus, Maria Frazão Zunta, um cheque simbólico no valor de R$ 45.272,33.

O valor é parte dos lucros obtidos com a realização da 20ª Expoverde e será revertido para o pagamento de equipamentos adquiridos pelo HMCJ.

Foram comprados, de acordo com a diretoria da ASAS, 6 camas hospitalares, 10 suportes para soro, 6 mesas de cabeceira, 2 aspiradores cirúrgicos, 4 ares-condicionados, 3 aventais de chumbo, 2 divãs de consultório e 2 sensores de oximetria neonatal. Parte dos equipamentos já foi entregue e o restante será entregue em janeiro.

Presidente da ASAS, Maria Frazão Zunta pontuou que a parceria com o SR, com a Prefeitura e com outras empresas tem proporcionado avanços nos serviços prestados à população pelo HMCJ. “Tudo o que nós estamos fazendo de melhorias no Hospital é com doações”, frisou ela.

Chefe-de-Gabinete da Prefeitura Municipal, Aparecido Rudnick parabenizou o Sindicato Rural pelo repasse, que, conforme lembrou o presidente do SR, Gladir Tomazelli, faz parte do “Termo de Cooperação” firmado entre o Sindicato e a Prefeitura para a realização da Expoverde.

Rudnick parabenizou também a diretora da ASAS e os funcionários do HMCJ pelo trabalho desenvolvido, e lembrou que a Administração Municipal tem aumentando ano a ano os repasses feitos ao Hospital. Atualmente, o valor repassado mensalmente é de R$ 1.052.000,00. Desse total, R$ 950 mil são de recursos do Município e R$ 102 mil do Sistema Único de Saúde.