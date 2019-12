Solo cede e arrasta ao menos quatro carros em rua de Brasília

0 SHARES Share Tweet

Do: Estadão



BRASÍLIA – O solo de um canteiro de obras cedeu nesta terça-feira, dia 10, e abriu uma cratera na Asa Sul de Brasília. Pelo menos quatro carros que estavam estacionados na rua foram arrastados para o buraco que se abriu com o deslizamento da terra durante uma pancada de chuva.

Trabalhadores de um prédio vizinho divulgaram nas redes sociais imagens do local. Eles afirmaram que vão abandonar o edifício com medo que de a estrutura tenha sido afetada.

© Gabriela Biló/ Estadao Cratera se abriu na altura da 709/909 Sul na tarde desta terça-feira em Brasília.

O chão cedeu rente à rua asfaltada, onde os veículos estavam parados. Os carros caíram metros abaixo, no terreno onde a obra era realizada, ainda em fase inicial. Em fotos e vídeos é possível ver que a movimentação da terra também levou material de construção, madeira, placas de ferro e de sinalização e uma caixa d’água. Ainda não há informações sobre vítimas.