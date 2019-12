Senar-MT entrega o 26º Núcleo Avançado de Capacitação para o Sindicato Rural de Vera

0 SHARES Share Tweet

Mais uma unidade do Núcleo Avançado de Capacitação foi entregue nesta segunda-feira (09.12) e, desta vez, para o Sindicato Rural de Vera. Construído pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), o espaço inclui duas salas de aula, cozinha industrial e todo equipamento necessário para a realização de treinamentos técnicos profissionalizantes.

Para o presidente do Sindicato Rural de Vera, Vidimar Siliprandi, o espaço é adequado e dará melhor condição de aprendizado para os participantes. “Com a cozinha industrial vamos ampliar nosso número de treinamentos para capacitar um número maior de pessoas nesta área”.

Siliprandi conta que antes da inauguração do Nac, todas as vezes que tinham que realizar um treinamento que necessitasse de cozinha industrial era preciso contar com a boa vontade dos parceiros. “Agora, além de atender nossas necessidades, ainda teremos condições de ajudar nossos parceiros e ampliar ainda mais o atendimento à comunidade”.

Em 2019, o Sindicato Rural de Vera realizou cerca de 40 treinamentos. E para 2020 já estão previstos mais 40. “Mas para o próximo ano, com a inauguração do Nac, vamos pleitear cursos extras”. O presidente diz que é importante frisar que Feliz Natal é extensão de base do Sindicato Rural de Vera.

Ele conta ainda que a base da economia da região é a soja. “Os treinamentos mais demandados ainda são os de Normas Regulamentadoras (NRs). É uma área importante porque queremos que nossos colaboradores trabalhem em segurança e, para isso, é preciso capacitação”.

A solenidade de inauguração do Núcleo Avançado de Capacitação, em Vera, contou com a presença do vice-presidente da Famato, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, os diretores administrativo e financeiro, Vilmondes Tomain e o de relações institucionais, José Luiz Martins Fidelis. Além deles, o assessor de relações sindicais do Senar-MT Benedito Almeida. A inauguração teve ainda a presença de toda a diretoria do Sindicato Rural de Vera e as autoridades municipais.

Fonte: Assessoria de Imprensa/Senar-MT