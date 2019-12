Seminário sobre agricultura familiar será realizado nesta quinta-feira em Campo Verde

0 SHARES Share Tweet

Como parte do Programa Cidade Empreendedora e Sustentável, a Prefeitura de Campo Verde e o SEBRAE/MT realizam nesta quinta-feira (12) o 2º Seminário da Agricultura Familiar. O evento será no Centro de Atendimento ao Idoso Beno Jhonner e terá início às 7h00.

Na ocasião será feito o lançamento do Selo de Origem dos Produtos de Campo Verde e realizada a final do “Desafio das Merendeiras”, onde cinco merendeiras da Rede Municipal de Educação terão que preparar um prato com produtos da agricultura familiar.

Às 7h45, João Adelson Santana, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ministra palestra com o tema “Selo Nacional da Agricultura Familiar. Em seguida, com início às 8h45, Eduardo Dantas, do Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, órgão vinculado ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, fala sobre o tema “Importância do SUSAF” (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte).

Às 9h00 será realizado o julgamento do “Desafio das Merendeiras”, com a avaliação e degustação dos pratos preparados pelas participantes. Em seguida haverá pausa para o coffee Break.

Às 10h00 será encenada a peça teatral “Agricultura Familiar”, com duração prevista de 30 minutos. Na sequência serão premiadas as vencedoras do “Desafio das Merendeiras. O encerramento das atividades do 2º Seminário da Agricultura Familiar está marcado para as 13h30.

Mutirão – Durante a realização do 2º Seminário da Agricultura Familiar será realizado um mutirão de atendimento com informações e serviços como pendências de inscrições estaduais junto a Secretaria Estadual de Fazenda, Cadastro Único, verificação de benefícios e pedido de Pronaf.

A recomendação é que, quem for acessar alguns dos serviços que serão ofertados durante o “mutirão” deve levar o DAP, contrato de cessão de uso, CPF, RG e comprovante de residência.