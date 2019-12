Saque do FGTS de R$ 998 começa hoje

0 SHARES Share Tweet

Do: Valor Econômico

O saque extra foi liberado pelo governo por meio de uma Medida Provisória sancionada na semana passada, que aumentou o limite de R$ 500 para R$ 998. Veja quem tem direito

Por Júlia Lewgoy, Valor Investe — São Paulo

Nesta sexta-feira (20), a Caixa inicia o pagamento de R$ 998 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), valor correspondente ao salário mínimo. O prazo limite para a retirada do dinheiro é 31 de março de 2020.

O saque extra foi liberado pelo governo por meio de uma Medida Provisória sancionada na semana passada, que aumentou o limite de R$ 500 para R$ 998. A nova regra beneficiará até 10 milhões de pessoas com R$ 2,6 bilhões.

Tem direito a sacar R$ 998 do FGTS todo trabalhador que tinha saldo até esse valor na conta ativa – do emprego atual – ou inativa – de empregos anteriores – em 24 de julho, quando a regra do saque do FGTS entrou em vigor. Essa quantia pode ser retirada de cada conta.

Para quem tinha mais de R$ 998 na conta até 24 de julho, o limite de saque por conta segue sendo de R$ 500. Por exemplo, se o trabalhador tiver duas contas, uma com saldo de R$ 900 e outra com saldo de R$ 1.000, poderá sacar o valor total da primeira e R$ 500 da segunda. Assim, o total a sacar será de R$ 1.400.

O trabalhador poderá sacar somente a quantia excedente aos R$ 500. Por exemplo, quem tinha exatos R$ 998 na conta, em 24 de julho, e já tiver sacado R$ 500, poderá retirar R$ 498.

A previsão é que a Caixa deposite automaticamente a diferença para quem tem conta no banco. Trabalhadores que não são clientes da instituição podem procurar as agências da Caixa ou lotéricas.

Os saques imediatos do FGTS começaram em setembro e essa foi a última etapa do calendário previsto.

Até a última segunda (16), já tinham sido pagos mais de R$ 22 bilhões do saque imediato do FGTS, para cerca de 51 milhões de trabalhadores. A Caixa atendeu cerca de 54% dos 96 milhões de trabalhadores contemplados e já liberou aproximadamente 57% dos R$ 40 bilhões inicialmente previstos.

A Caixa destaca que o saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS, caso o trabalhador seja demitido sem justa causa ou em outras hipóteses previstas em lei.

Além disso, vale destacar que esse saque imediato é diferente do saque-aniversário, uma nova modalidade de resgate do FGTS criada pelo governo, que começará a valer de 2020 em diante.

Como consultar meu saldo do FGTS?

Para saber quanto dinheiro do FGTS você tem disponível para saque, é só acessar o site da Caixa ou o aplicativo FGTS e informar número do CPF, do NIS (Número de Identificação Social), do PIS (Programa de Integração Social) ou do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e a data de aniversário.

Você também pode ligar para o número 0800 724 2019 ou ir até uma agência da Caixa.

Como sacar o FGTS

Trabalhadores podem realizar os saques do FGTS em casas lotéricas, caixas eletrônicos da Caixa ou agências do banco.

Nas casas lotéricas, para sacar até R$ 100, basta levar o CPF e o documento de identificação. Para sacar mais de R$ 100, é preciso levar o documento o Cartão Cidadão e a senha ou o documento de identificação e a Senha Cidadão.

Nos caixas eletrônicos, é possível sacar com o Cartão Cidadão e a senha ou o CPF e a Senha Cidadão.

Nas agências da Caixa, é possível sacar com documento de identidade com foto, número do CPF e Carteira de Trabalho ou Cartão Cidadão e senha. Ou seja, quem não tem Cartão Cidadão ou Senha Cidadão só consegue sacar nas agências (com exceção dos trabalhadores que têm até R$ 100, que podem sacar nas casas lotéricas).

Para solicitar o Cartão Cidadão, basta ligar para o 0800 726 0207. Ele pode demorar a ser confeccionado e pode não chegar a tempo do seu período de saque, que vai até 31 de março, independentemente da sua data de nascimento.

A Caixa estendeu o horário de 2.381 agências nesta sexta (20), para realizar os pagamentos, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir a senha do Cartão Cidadão:

* As agências que têm horário de abertura às 8h permanecem abrindo às 8h e terão horário de funcionamento estendido em 2 horas;

* As agências que têm horário de abertura às 9h abrirão uma hora antes e fecharão uma hora depois;

* As agências que têm horário de abertura às 10h abrirão às 8h;

* As agências que têm horário de abertura às 11h abrirão às 9h.

A lista das agências com horário especial de atendimento pode ser consultada no site da Caixa.

Onde investir o dinheiro do saque do FGTS

Se não tem dívidas que tiram o sono, a segunda prioridade é investir para formar ou complementar sua reserva de emergência, um dinheiro para ter à disposição se acontecer algum imprevisto e não precisar se endividar. Títulos do Tesouro Direto atrelados à taxa Selic, fundos simples ou CDBs com liquidez diária são as melhores opções para isso.

Se você não tem dívidas que incomodam e já tem uma reserva de emergência, pode partir para outros investimentos mais sofisticados para realizar outros projetos no futuro. Veja aqui onde investir o dinheiro do FGTS.