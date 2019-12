Reunião com lideranças comunitárias marca o encerramento das atividades do Programa Afluentes da Águas de Paranatinga

0 SHARES Share Tweet

Nesta semana, os presidentes de bairro se reuniram na sede da concessionária para o último encontro deste ano

Desenvolvido para promover a integração entre lideranças comunitárias e a concessionária, o Programa Afluentes realizado pela Águas de Paranatinga tem colaborado para fortalecer o relacionamento e diálogo com a comunidade. Ao longo deste ano, os representantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas, repassar sugestões, ouvir e dar uma resposta às solicitações dos moradores.

Nesta semana, os presidentes de bairro se reuniram na sede da concessionária para o último encontro deste ano. A reunião de encerramento das atividades reuniu as lideranças em um momento de confraternização e foi conduzido pelo supervisor da Águas de Paranatinga, Roberto Carlos Martins e a coordenadora de Projetos Sociais, Mônica Carvalho. “A concessionária conta com o apoio dos representantes da comunidade e está sempre de portas abertas para que todos possam acompanhar os trabalhos realizados pela concessionária no município”, destaca a coordenadora.

O supervisor Roberto Carlos reafirmou o compromisso da Águas de Paranatinga em continuar atendendo as demandas das lideranças comunitárias. “O objetivo é que a concessionária fique cada vez mais perto da comunidade, sempre atenta a atender as demandas trazidas pelos líderes. Queremos seguir juntos nessa parceria para buscarmos soluções em conjunto e garantir ainda mais a eficiência e a qualidade dos serviços prestados”, pontuou.

O morador do bairro Jardim Primavera, Wellington Miranda, que sempre participa das reuniões do Afluentes, agradeceu a parceria e disse que o programa é uma oportunidade para a comunidade estar mais próxima da empresa. “Foi um ano bom e de crescimento. O programa é um ótimo espaço para interagir e compartilhar informações, mas precisa de mais efetividade e participação da população. É uma forma de estarmos em comunicação direta com a empresa, não sendo apenas consumidores, mas sim parceiros e fazendo a diferença no nosso município”.

Ele ainda destacou o empenho da concessionária em atender com agilidade as solicitações encaminhadas pelas lideranças. “Não poderia deixar de ressaltar o trabalho que o supervisor e equipe da Águas de Paranatinga vem fazendo, dando atenção especial para as demandas que trazemos, atendendo com rapidez as situações repassadas. Esse é relacionamento que beneficia toda a comunidade”.

Para mais informações sobre o Programa Afluentes e as obras e os trabalhos desenvolvidos pela concessionária, acesse www.aguasdeparanatinga.com.br.

Acompanhe nossas ações e curta a página da Águas de Paranatinga no Facebook: https://www.facebook.com/aguasdeparanatinga/