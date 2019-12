Queda no preço da pluma reduz cultivo do algodão em MT

0 SHARES Share Tweet

Com: Globo Rural

Cotação da arroba é 10% menor do que no mesmo período do ano passado

Reprodução

As máquinas estão no campo plantando a primeira safra de algodão em Mato Grosso. Desta vez, a área de cultivo vai ser um pouquinho menor e um dos motivos é a desvalorização do preço da pluma no mercado internacional.

A arroba está cotada a pouco mais de R$ 81, uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

As lavouras devem ocupar cerca de 1,1 milhão de hectares, 0,7% a menos do que em 2018, segundo o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária.

Em todo o Brasil, a produção do algodão em pluma deverá ficar em 2,7 milhões toneladas, praticamente a mesma quantidade da safra passada.