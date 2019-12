Quadrilha fazia ‘delivery’ de droga em condomínios de luxo, motéis e até no Centro Político Administrativo

0 SHARES Share Tweet

Do: Olhar Direto

A organização criminosa alvo da ‘Operação Deliveryman’, deflagrada nesta quarta-feira (11) com o objetivo de cumprir 24 ordens judiciais, tinha entre os seus clientes pessoas de alto padrão aquisitivo. As entregas aconteciam em condomínios de luxo, motéis e até no Centro Político Administrativo (CPA).

Durante as investigações, foi constatada a intensa comercialização de drogas nessa modalidade, demonstrando que as entregas eram realizadas nos arredores de escolas, faculdades, bairros de classe média-alta, condomínios de luxo, Centro Político Administrativo, motéis, restaurantes, entre outros locais.

Os mandados judiciais, sendo oito ordens de prisão e 16 de busca e apreensão, foram expedidos pela 13ª Vara Especializada de Delitos Tóxicos de Cuiabá e são cumpridos nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, visando à desarticulação do grupo envolvido com o esquema.

Além dos mandados, foi pedido pelo bloqueio judicial de mais de R$ 50 mil das contas dos investigados e o trabalho de buscas visa à apreensão de bens adquiridos com atividade ilícita.

A ação conta com a participação de 64 policiais civis da DRE, Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol) e Gerência de Operações Especiais (GOE).

Até o momento, o nome dos presos não foi informado pela Polícia Civil, que deve repassar novas informações até o fim da manhã.