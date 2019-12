Prefeitura entrega viatura da Atividade Delegada a 8ª CIAPM

0 SHARES Share Tweet

A Administração Municipal de Campo Verde entrega nesta quarta-feira, às 16h00, na Praça São João Paulo II, uma caminhonete plotada com as cores da PM e equipada com cela, rádio comunicador e giroflex para o comando da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar.

A caminhonete será utilizada pelos policiais que prestam serviços ao Município através da Atividade Delegada.

Implantada em Campo Verde há cerca de 4 meses por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a Atividade Delegada permite que policiais civis, militares e bombeiros prestem serviços remunerados ao Município durante o período de folga na corporação.

Atualmente, 24 policiais militares aderiram à Atividade Delegada, aumentando dessa forma, o efetivo que realiza o policiamento ostensivo nas ruas da cidade e melhorando a segurança dos moradores.

O recurso utilizado na adaptação do veículo, no valor de R$ 38 mil, foi repassado pela Câmara de Vereadores à Prefeitura como parte do duodécimo devolvida ao Poder Executivo no primeiro semestre de 2019.