Prefeitura aumenta aquisição de produtos da agricultura familiar

O Programa Cidade Empreendedora e Sustentável foi criado como forma de incentivar e incrementar os arranjos econômicos locais. E o fomento à agricultura familiar é uma das ações que estão sendo desenvolvidas em Campo Verde.

De acordo com o consultor do Sebrae/MT Luiz Pivovar, os resultados já estão aparecendo. Na manhã de hoje (12), durante o 2º Seminário da Agricultura Familiar, ele destacou que as aquisições de produtos das pequenas propriedades feitas pela Prefeitura aumentaram nos últimos dois anos.

Em 2017, segundo ele, as compras foram menos de 30%. No ano passado, esse índice foi superado e em 2019, além da Secretaria de Educação, que adquire os produtos para serem usados na alimentação escolar, as Secretarias de Saúde e de Assistência Social também tem feito aquisições da agricultura familiar.

“Nós tivemos um grande salto”, disse. “A avaliação que eu faço é superpositiva. É a própria Prefeitura demonstrando que o poder de compra dela pode ser utilizado em prol dos pequenos negócios”, disse o consultor.

Para Pivovar a realização do 2º Seminário da Agricultura Familiar foi positiva. Durante o evento foram ministradas palestras sobre vários temas, realizada a final do “Desafio das Merendeiras”, que utilizaram produtos da agricultura familiar no preparo dos pratos, e foi feito o lançamento do “Selo da Agricultura Familiar” e do “Programa Sustentabilidade”, que proporcionará a troca de materiais recicláveis por voucher que darão direito a aquisição de produtos da agricultura familiar.