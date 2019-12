Prefeito sanciona Lei que cria PCCS dos servidores municipais

0 SHARES Share Tweet

Cumprindo uma das metas plano de governo, o prefeito Fábio Schroeter sancionou na última semana a Lei que cria o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos servidores públicos municipais. O Projeto de Lei que institui o PCCS foi aprovado pela Câmara de vereadores em sessão extraordinária realizada na última quinta-feira (12).

O Plano de Cargos, Carreira e Salários é um mecanismo legal que valoriza o servidor e vale para todas as categorias, exceto para o magistério, que tem seu plano próprio. Com o PCCS, o funcionário público que se qualificar por meio de cursos, sejam de capacitação, técnico, de graduação, especialização ou pós-graduação, avançará na carreira e será recompensado financeiramente por isso.

“O PCCS era um sonho de todos os servidores que agora, com o apoio da Câmara de Vereadores, conseguimos concretizar. Isso é muito importante porque o servidor se sentirá mais valorizado e, dessa forma, prestará um melhor serviço à nossa população. Esses são os nossos objetivos: ter uma categoria satisfeita e ter a nossa população bem atendida”, destacou o prefeito Fábio Schroeter.

Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Verde, Félix Ferreira da Silva classificou a aprovação do PCCS como um avanço para a categoria. Segundo ele, o cenário atual não é favorável ao trabalhador, com mudanças na Legislação que retiram direitos adquiridos e dificulta para todas categorias.

“A avaliação que eu faço é muito positiva. Estamos vivendo a época da ´vaca magra’ e nós termos um avanço, o prefeito ser sensível, estar nos ouvindo, indo para as discussões, para as negociações e conseguindo esse PCCS que foi aprovado, para mim é mais que um milagre pelo cenário que estamos vivendo hoje”, disse ele.

Silva também acredita que com o PCCS, o servidor se sentirá mais motivado, o que resultará em melhores serviços prestados à comunidade. “Quanto mais o servidor [for] qualificado, ele vai se sentir mais motivado e quem ganha com isso é a gestão, quem ganha com isso é o município e todos os contribuintes. E, em contrapartida, o servidor, que estará motivado, vai se sentir um pouco mais valorizado. Diante de todo o desmonte, isso foi um grande avanço”, ressaltou. “Estou muito satisfeito, a maioria –dos servidores – está muito satisfeita”, frisou.

Para obter progressão na carreira, de acordo com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, o servidor deve apresentar os diplomas e certificados originais acompanhado do requerimento específico. Este documento será disponibilizado no site da Prefeitura de Campo Verde (www.campoverde.mt.gov.br).