Prefeito e secretários fazem última reunião do ano

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito Fábio Schroeter e os secretários municipais realizaram a última reunião do ano. Na pauta, a avaliação de como foram os trabalhos desenvolvidos ao longo de 2019 e as perspectivas para o próximo ano.

De acordo com o prefeito Fábio Schroeter, a exemplos de anos anterior, 2019 foi um ano muito bom para a Administração Municipal, com realizações importantes e que impactaram positivamente na vida da população local.

“Procuramos, dentro das possibilidades, desenvolver um trabalho que atendesse as necessidades da comunidade sem comprometer nossa capacidade financeira. Assim, realizamos aquilo que era necessário e conseguimos honrar nossos compromissos com fornecedores e com os nossos servidores”, disse o prefeito.

Mais uma vez, o prefeito pediu aos secretários que mantenham o comprometimento de atender a todos com presteza e atenção, e que continuem atuando de forma a fazer com que Campo Verde continue sendo uma cidade que orgulha seus moradores e encanta os visitantes.