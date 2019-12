Prefeito e secretário de Segurança assinam escritura da área para construção de nova delegacia

0 SHARES Share Tweet

O prefeito Fábio Schroeter e o secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso Alexandre Bustamante, assinaram na manhã de hoje (13) a escritura da área onde será construída o novo prédio da Delegacia de Policial Judiciária Civil de Campo Verde. O ato foi realizado no Fórum da Comarca e contou com a presença de diversas autoridades.

A área, com 2,725 metros quadrados, está localizada em um terreno do Município entre os bairros Cidade Alta e Recanto dos Pássaros I. A construção do novo prédio está sendo encabeçada por uma comissão presidida pela cartorária Izilda Alves Fernandes.

A comissão, conforme informou Izilda, tem em caixa R$ 162,2 mil e mais R$ 47 mil em material de construção para o início da obra. Para arrecadar o valor necessário para a construção do novo prédio, serão feitas promoções envolvendo a sociedade organizada, empresários, comerciantes e produtores rurais locais.

Além do terreno, o prefeito Fábio Schroeter informou que a Administração Municipal aportará mais R$ 200 mil para a realização da obra e fará a terraplanagem do terreno, além de investir na melhoria da infraestrutura da região onde a nova delegacia será construída.

De acordo com o prefeito Fábio Schroeter, ao longo dos últimos 20 anos a cidade triplicou de tamanho, o que demonstra a necessidade de se ter uma instalação mais adequada e moderna para abrigar da Delegacia. “É uma obra, com certeza, muito importante e que vai poder atender todo esse crescimento do nosso município e dar mais condições de trabalho para a Polícia Civil”, observou ele.

Fábio destacou ainda a união de esforços de vários setores da sociedade em torno da construção da obra. “Na verdade a iniciativa é da nossa comunidade capitaneada pela dona Izilda, e a Prefeitura entra como parceira, disponibilizando a área, fazendo a doação para o Estado e entrando com R$ 200 mil em dinheiro para ajudar no início da obra”, disse.

O prefeito enfatizou que, embora segurança pública seja uma atribuição do Estado, a Prefeitura sempre se preocupou em melhorar o atendimento à população. Bons exemplos são a instalação do sistema de monitoramento eletrônico e a criação da Jornada Voluntário ou Função Delegada, onde a Administração Municipal paga para que policiais militares, civis ou bombeiros, prestem serviços ao Município em seus horários de folga.

“Estamos fazendo a nossa parte. A gente parabeniza a todos que estão envolvidos e engajados nessa luta e a população como um todo, que está ajudando, que está contribuindo”, disse.

O secretário de Segurança Pública Alexandre Bustamante destacou o tamanho do terreno onde será construída a nova delegacia e a participação da sociedade na realização da obra. “É uma área grande, muito boa e a gente espera que com esse volume de ajuda consigamos inaugurá-la o mais rápido possível”, disse. Segundo ele, um prédio novo motiva os policiais a desenvolverem melhor suas funções.

Bustamante também destacou o crescimento de Campo Verde, o que leva o Estado a investir mais em setores como a Segurança Pública. “Campo Verde é uma das cidades que mais cresce no Estado de Mato Grosso, é uma cidade que tem condições de ser polo e a gente vem aqui com muita satisfação receber esse terreno”, disse.