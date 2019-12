Palmeiras contrata Vanderlei Luxemburgo como técnico para 2020

0 SHARES Share Tweet

Com: ESPN.Com

l Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras. O anúncio foi feito pelo clube alviverde por meio de suas redes sociais.

O acerto aconteceu neste domingo (15/12), um dia após o clube anunciar o fim das negociações com o argentino Jorge Sampaoli.

Luxemburgo fechou contrato com o time paulista até dezembro de 2021, com salário mensal de RS 600 mil. A multa rescisória terá valor de um salário.

As informações foram antecipadas pelo jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola.

Nos quatro trabalhos anteriores no Palestra – de 1993 a 1995, de 1996 a 1997, 2002 e entre 2008 e 2009 -, Luxa conquistou um total de sete títulos: quatro Paulistas, dois Brasileiros e um Rio-São Paulo.

A opção pelo ex-comandante do Vasco surgiu após o Palmeiras não chegar a um acordo financeiro com Jorge Sampaoli, que deixou o Santos na última semana. O argentino não concordou com os valores oferecidos pela diretoria alviverde.