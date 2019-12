Ônibus com 30 passageiros tomba em rodovia e deixa 18 feridos; três em estado grave

0 SHARES Share Tweet

Um grave acidente envolvendo um ônibus da Eucatur foi registrado na madrugada desta terça-feira (10), na MT-249, próximo ao trevo da Livra, em São José do Rio Claro (296 quilômetros de Cuiabá). No total, 18 pessoas ficaram feridas, sendo que três delas em estado grave. Chovia no momento do fato.

O ônibus seguia de Campo Novo do Parecis para Sinop com 30 passageiros. Relatos apontam que as pessoas apenas sentiram o veículo balançar, antes de tombar e deslizar para fora da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente fez a triagem das vítimas. Três que estavam em estado grave foram socorridas primeiro e encaminhadas para o Hospital de Campo Novo do Parecis por uma ambulância que passava pelo local com um paciente.

Outras 12 pessoas foram atendidas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Nova Mutum. As causas do acidente ainda devem ser apontadas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O estado atual das vítimas não foi informado. (Com informações do Power Mix)