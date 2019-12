Natal de Luz no Museu de Arte Sacra une religiosidade com programação cultural

0 SHARES Share Tweet

O Museu de Arte Sacra e o Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho realizam nos dias 17 a 22 de dezembro o Natal de Luz. Com uma programação que une a religiosidade com atividades culturais, o evento contará com shows, feira, exposições, sarau, oficinas e missas.

A abertura será às 19h, na próxima terça-feira (17.12). Todos os dias será possível visitar as exposições permanentes e temporária no Museu de Arte Sacra, além de uma mostra em memória a Clínio Moura, que será aberta no evento. O público também poderá conferir a Feira do Vinil e participar das missas no Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho.

As atrações musicais entre os dias 17 e 22 de dezembro ficarão por conta do Coral da UFMT, Coral Regina Coeli (Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens), Caio Mattoso, UFMT com a Corda Toda, Cris Chaves, Grupo + Cellos, Allan House & Mississipi Jr, Coral Arautos do Evangelho, Coral Vozes de Várzea Grande, Coral MT, Mariana Borealis e Laura Paschoalick.

O evento conta ainda com um sarau e oficinas de História da Arte (com Marly Silva) e de Black Out Poético e Fanzine (com Duda Dal´Belo).

A entrada será um quilo de alimento não perecível, que será destinado para a Pastoral Social Amor em Cristo, composta por colaboradores e voluntários da comunidade do Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho.

A pastoral existe desde 2012, e o projeto atende a mais de 500 famílias com apoio material (doação de cestas básicas, material de limpeza e material escolar) e espiritual ao longo do ano.

Programação

Terça-feira (17.12)

19h – Abertura no Museu de Arte Sacra e das Programações Natalinas

19h30 – Abertura das Exposições / Abertura da Feira do Vinil

20h – Apresentação Coral da UFMT e Coral Regina Coeli (Paróquia Mãe dos Homens)

21h – Show PisaNuRanho (Caio Mattoso)

Quarta-feira (18.12)

7h – Missa

9h – Abertura das exposições

16h – Abertura da feira do Vinil / Missa

20h – Apresentação UFMT Com a Corda Toda

21h – Show com Cris Chaves

Quinta-feira (19.12)

7h – Missa

9h – Abertura das exposições

16h – Abertura da feira do Vinil / Missa

20h – Apresentação Grupo + CELLOS

21h – Show com Allan House & Mississippi Jr

Sexta-feira (20.12)

7h – Missa

9h – Abertura das exposições

16h – Abertura da Feira do Vinil / Missa

20h – Apresentação do Coro Arautos do Evangelho

20h30 – Sarau das Letras

21h – Show com Caio Mattoso

Sábado (21.12)

7h – Missa

9h – Abertura das exposições

9h – Oficina História da Arte com Marly Silva

16h – Abertura da feira do Vinil

20h – Apresentação do Coral Vozes de Várzea Grande e Coral Mato Grosso

21h – Show com Mariana Borealis

Domingo (22.12)

8h – Missa

9h – Abertura das exposições

11h – Missa

16h – Abertura da Feira do Vinil.

17h – Oficina de Black Out Poético e Fanzine com Duda Dal’ Belo

18h – Missa

21h – Show com Laura Paschoalick

Serviço

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizado na Praça do Seminário, na Rua Clóvis Hugney, 239, bairro Dom Aquino. Aberto à visitação de quarta-feira a domingo, das 9h às 17h. Ingresso a R$5. Telefone: (65) 3056-1373.

