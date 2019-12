Mutirão de limpeza é realizado em bairros da cidade

0 SHARES Share Tweet

A Secretaria Municipal de Obras e Viação está realizando mais um mutirão de limpeza e diversos bairros da cidade. Esta semana os trabalhos estão concentrados nos bairros São Miguel e Cidade Alta, onde toneladas de entulhos, lixo e restos de podas de árvore e grama foram recolhidas.

De acordo com o secretário Fabiano Teruel, após a conclusão da limpeza no São Miguel e no Cidade Alta, os trabalhos serão realizados nos bairros Recanto dos Pássaros I e II, no Jardim América e no Residencial Santa Rosa, onde há cerca de 60 dias foi realizado um mutirão de limpeza.

A previsão, de acordo com o secretário, é que a limpeza naquela região da cidade seja concluída antes do Natal. Nas demais regiões da cidade, os trabalhos serão realizados de acordo com uma programação preestabelecida.

Ecoponto – Em julho desse ano a Prefeitura colocou em funcionamento o primeiro ecoponto de Campo Verde. Localizado na Rua Acre, no bairro São Lourenço, o local é destinado ao recebimento de pequenas quantidades de madeira, podas de árvores e de grama, restos de construção e móveis velhos.

Os resíduos devem ser levados pelos moradores em quantidade inferiores a cem quilos. O ecoponto funciona das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 de segunda a sexta-feira. Aos sábados o funcionamento é das 8h00 às 12h00.