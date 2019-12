Mutirão de atendimento da campanha “Zera Dívida” da Águas de Primavera beneficia moradores

0 SHARES Share Tweet

Com o mutirão de atendimento da campanha “Zera Dívida” realizada na última semana, a Águas de Primavera regularizou a situação de mais de 64 pessoas com pendências nas contas de água e esgoto. A equipe da concessionária recebeu os moradores na estrutura que foi montada ao lado da sede da empresa, na Rua Londrina, nº 249, no Centro.

Os consumidores tiveram a oportunidade de negociar suas dívidas com isenção de juros e multas por atraso, com até 50% de desconto de acordo com a idade da dívida e parcelamento em até 120 vezes com entrada facilitada. O morador do bairro Castelândia, Maripata Awatsi, ficou satisfeito com a iniciativa da concessionária. “Estava com uma dívida em meu nome e, graças a essa ação, consegui um bom valor para regularizar minha situação. Agora, estou mais aliviado”, frisou.

A moradora do bairro Buritis, Aldineia Aparecida, buscou o atendimento da concessionária para negociar uma dívida antiga e elogiou a ação. “Essa campanha é muito boa, pois tem pessoas que não têm dinheiro para pagar a dívida, mas com o parcelamento é possível. No meu caso, eu não estava conseguindo pagar, mas tive um bom desconto e dessa vez vou resolver minha situação. A concessionária está de parabéns, outras empresas deveriam seguir esse exemplo”.

“O mutirão teve um resultado gratificante, tivemos um retorno muito positivo com consumidores que nos procuraram abertos para apresentar sua situação. Os casos foram analisados individualmente apresentando ao morador a melhor forma para a solução de suas pendências. Oferecemos condições especiais, com descontos consideráveis para pagamentos à vista e parcelamentos em até 120 vezes”, destaca o coordenador comercial da Águas de Primavera, Jeferson Correia.

Durante o mutirão, os atendimentos de serviços comerciais e operacionais como pedido de ligação de água, emissão de segunda via de contas, atualização cadastral, técnicos para visita domiciliar, religações de água, remanejamento de hidrômetros, consulta de débitos, entre outros, foram realizados na loja da Águas de Primavera.

A campanha “Zera Dívida” segue até o dia 30 de dezembro na loja de atendimento da Águas de Primavera. Os interessados em participar da iniciativa não podem esquecer de ter em mãos alguns documentos como RG, CPF e as faturas para identificação da unidade consumidora.

ATENDIMENTO – A Águas de Primavera mantém os serviços de atendimento ao usuário na Rua Londrina, nº 249 – Centro e pelo número 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo e celular). A concessionária disponibiliza também o atendimento via WhatsApp pelo número (66) 99724-2963, somente para mensagens de texto, em horário comercial, das 7h30 às 17h30, além do aplicativo APP Águas, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS.

Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pela concessionária, acesse www.aguasdeprimavera.com.br

Acompanhe nossas ações e curta a página da Águas de Primavera no Facebook: https://www.facebook.com/aguasdeprimaveramt/