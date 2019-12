Mulher morre em São Paulo após fazer escova progressiva

0 SHARES Share Tweet

Da: Veja

Lidiane Ferreira dos Santos, de 31 anos, morreu na segunda-feira 16 após desenvolver uma forte reação alérgica a produtos químicos usados em uma escova progressiva. O procedimento foi realizado em um salão de beleza em Ilha Solteira, cidade localizada no interior do estado de São Paulo.

De acordo com a família da vítima, Lidiane começou a se sentir mal logo após o procedimento. Os sintomas incluíam queimação pelo corpo, irritação da pele e falta de ar. Ela foi levada ao hospital e internada na Unidade de Terapia Semi-intensiva, em estado grave.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e um inquérito foi aberto para investigar as causas da morte de Lidiane. Ela será enterrada nesta terça-feira, 17, em Ilha Solteira.

Segundo o Hospital Regional de Ilha Solteira, o atestado de óbito indicou parada cardiorrespiratória, alergia a produtos químicos, crise convulsiva e hipotensão como causas da morte. O caso foi registrado na delegacia de Ilha solteira e está sob investigação da Polícia Civil.

Outros casos

Esse não é o primeiro caso relacionado ao procedimento estético. Em 2018, VEJA noticiou a morte de Márcia Gomes Alves Fernandes, de 48 anos, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Márcia faleceu por insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e asma, decorrentes de uma intoxicação por produto químico no cabelo, pescoço e nas vias respiratórias.