Mulher e cavalo morrem em colisão entre carroça e caminhão

0 SHARES Share Tweet

Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, morreu em uma colisão entre uma caminhão e uma carroça, em frente à Vila Olímpica, no município de Pontes e Lacerda (a 442 quilômetros de Cuiabá). O episódio foi registrado da tarde do último domingo (8). Devido ao impacto, o cavalo também morreu.

Segundo informações locais, um casal estaria na carroça e fazia o contorno na rotatória no perímetro urbano da MT-473, mas ao entrar na pista principal, foi atingido por um caminhão boiadeiro, que seguia pela preferencial.

O condutor da carroça foi encaminhado para o Hospital Vale do Guaporé, com graves ferimentos. Já a mulher ficou presa embaixo do caminhão, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

O motorista do caminhão foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil do Município para prestar esclarecimentos. A Perícia Técnica (Politec) foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. (Com informações Portal Lacerdense)