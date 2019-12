MT Escola de Teatro publica edital para cursos de tecnologia em teatro

0 SHARES Share Tweet

Começam nesta quinta-feira (19) as inscrições para os cursos de tecnologia em teatro da MT Escola de Teatro, credenciado pela Universidade de Mato Grosso (Unemat), em Modalidade Turma Fora de Sede. Ao todo são oferecidas 50 vagas na modalidade presencial, com ênfase nas áreas de atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, iluminação, sonoplastia e produção cultural. O curso é presencial e terá início no primeiro semestre de 2020. O valor da inscrição é de R$ 60 e deve ser efetuada via internet até o dia 19 de janeiro.

Após a conclusão de quatro módulos de ensino (quatro semestres), o estudante recebe a formação de tecnólogo. As aulas ocorrem no Cine Teatro Cuiabá.

Podem concorrer às vagas candidatos de todo o Brasil, com ensino médio completo. O processo seletivo também é aberto a estrangeiros com passaporte e situação legal no país. A instituição destina no mínimo 20% das vagas oferecidas, por área de ênfase, a pessoas autodeclaradas negras ou indígenas.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.unemat.br/vestibular. Para mais informações: (65) 99691-3812.

Calendário

A seleção para o curso superior de tecnologia em teatro é composta por duas etapas. A primeira fase é constituída da avaliação da Carta de Intenção, que deve ser escrita de forma objetiva, clara e concisa, conforme modelo disponibilizado no edital de seleção. A carta tem de ser anexada no ato da inscrição, e a ela será atribuída uma nota de 0 a 10. O resultado desta fase será divulgado no dia 30 de janeiro de 2020.

As pessoas aprovadas na primeira etapa serão convocadas para a segunda fase de avaliação, que consiste em uma entrevista presencial para avaliar o potencial do candidato à área escolhida. Os dias, horários e local de cada entrevista serão divulgados no dia 7 de fevereiro.

As entrevistas serão realizadas nos dias 15 e 16 de fevereiro. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 28 de fevereiro e no dia 06 de março tem início o ano letivo.

A MT Escola de Teatro

A MT Escola de Teatro é um polo de formação da gestão do Cine Teatro Cuiabá firmada entre Secretaria de Estado de Cultura e Associação Cultural Cena Onze. O curso de tecnologia em Teatro tem a parceria da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e da Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap/SP).