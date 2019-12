Mônica Salmaso e Nelson Ayres encerram Temporada 2019 da Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo

0 SHARES Share Tweet

Último concerto da Temporada 2019 ocorre no sábado (21.12), às 20h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. Como sempre, o ingresso é 1kg de alimento entregues na bilheteria do teatro antes da apresentação ou podem ser trocados com antecedência na sede do Instituto Ciranda

Em grande estilo, este mês chega ao fim a 7ª Temporada Artística do Instituto Ciranda – Música e Cidadania. Dia 21 de dezembro, às 20h, o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros abre as portas para a Orquestra Sinfônica CirandaMundo, sob regência de Murilo Alves, que recebe a cantora Mônica Salmaso para o concerto de encerramento da Temporada 2019.

Mas Mônica Salmaso não vem sozinha. Junta-se ao time um dos mais respeitados pianistas do Brasil, o aclamado Nelson Ayres, além da cantora e multi-instrumentista mato-grossense Estela Ceregatti. Como sempre, o ingresso é 1kg de alimento.

“Recomendamos que o público chegue mais cedo para garantir o ingresso que será bem disputado. O Concerto Especial de Natal CirandaMundo já é uma tradição. Nos anos anteriores já recebemos Ivan Lins, Lorena Ly e Tiê. Desta vez, uma das mais importantes cantoras da atualidade, acompanhada do incrível Nelson Ayres, com participação especial da Estela Ceregatti em algumas canções”, explica o maestro Murilo Alves.

No repertório, clássicos da Música Popular Brasileira totalmente rearranjados para orquestra sinfônica com destaque para “Ciranda da Bailarina” (de Edu Lobo e Chico Buarque), O Circo Místico (Edu Lobo e Chico Buarque), Noite (canção de Nelson Ayres), Anos Dourados (Tom Jobim), Odeon (Ernesto Nazareth) e Camisa Amarela (Ary Barroso).

“Algumas dessas canções marcaram a trajetória de Mônica Salmaso, por isso decidimos inserir no repertório de dezembro. Um repertório popular, mas de muito bom gosto e sofisticado. Tenho certeza que vai agradar muito”, adianta Murilo.

O arranjador, pianista, regente e compósito Nelson Ayres se apresentou ao lado de Mônica Salmaso pela primeira vez em 1995, com a Orquestra Jazz Sinfônica. Desde então, apresentam-se juntos com orquestras pelo mundo em concertos especiais, consolidando essa importante parceria.

“É realmente um privilégio muito grande para os amantes da música tê-los juntos no mesmo palco e uma honra para a Orquestra CirandaMundo poder encerrar a temporada com dois dos mais influentes artistas da atualidade. Ah, não podemos esquecer da querida Estela Ceregatti, que tem muito a contribuir com esse timaço. Estamos muito felizes, realmente”, conclui Murilo.

Instituto Ciranda

Há 16 anos ininterruptos, o Instituto Ciranda desenvolve um programa de educação musical dedicado a crianças e adolescentes em idade escolar. Em 2019, aproximadamente 800 jovens atendidos em sete polos de ensino distribuídos pelo Estado. São eles: Cuiabá (bairros Boa Esperança e Dr. Fábio), Rondonópolis, Chapada dos Guimarães, além dos polos de João Carro e Água Fria, zona rural de Chapada e Poconé, este último em parceria com o Sesc Pantanal.

Parte das primeiras gerações de instrumentistas formada pelo Instituto Ciranda, hoje, ensina para novas gerações de músicos, teoria e técnicas, leitura de partituras e prática em conjunto. “Desde sua criação, em 2003, a instituição vem transformando vidas ao tempo em que forma novas plateias, novos instrumentistas, professores e cidadãos”, comemora o maestro Murilo Alves, presidente do Instituto.

O Instituto Ciranda – Música e Cidadania é um dos 32 Pontos de Cultura apoiados pelo Governo de Mato Grosso via Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer.

Serviço

Mônica Salmaso e Nelson Ayres encerram a Temporada 2019 da Orquestra Ciranda Mundo

Data e hora: Sábado (21.12), às 20h

Local: Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros

Entrada: 1kg de alimento (Os ingressos já estão sendo trocados na sede do Instituto Ciranda, no horário comercial [entre 8h e 17h] – Rua 43, n°97, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-515, em Cuiabá )

Livre para todas as idades

Informações: 65 3623-1239