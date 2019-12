Melhorias no sistema de abastecimento de água em Paranatinga trazem mais segurança operacional

0 SHARES Share Tweet

Entre os serviços realizados pela Águas de Paranatinga, está a revitalização de sete poços tubulares profundos

O sistema de abastecimento de água em Paranatinga está recebendo melhorias operacionais que vão aprimorar ainda mais o serviço no município. Entre os serviços realizados pela Águas de Paranatinga, está a revitalização de sete poços tubulares profundos, ação que representa segurança e a regularidade da distribuição de água. A iniciativa faz parte do programa de investimentos que a concessionária vai promover até o final deste ano, para aumentar a oferta de água tratada para a população.

As melhorias incluem os trabalhos de manutenção preventiva dos componentes de cada poço, substituição de bombas, equipamentos e tubulações internas, aumentando o nível de segurança operacional para assegurar um sistema mais moderno e eficiente para atender toda a população com água potável e de qualidade.

Além disso, outros importantes investimentos realizados pela concessionária ampliaram a capacidade de captação, tratamento e distribuição de água à população. A concessionária investiu na modernização de equipamentos, com a instalação de novas bombas anfíbias, que conseguem retirar um maior volume de água do rio e, além disso, tem capacidade de funcionar dentro e fora da água, o que faz com que operem tanto em tempo de cheias quanto em tempos de seca.

Outra melhoria que proporcionou o reforço no abastecimento de água tratada no município, foi a extensão de 12 quilômetros de rede de água e adutoras – tubulações de grande diâmetro que vão setorizar a distribuição por bairros e melhorar a capacidade de abastecimento. A concessionária também vai construir um reservatório com capacidade para 1 milhão de litros de água e, aprimorar as operações com o investimento em automação e telemetria das unidades operacionais.

O diretor-executivo da Águas de Paranatinga, Robson Cunha, destaca que a concessionária tem dedicado esforços para melhorar as condições do abastecimento em todas as regiões da cidade. “Os trabalhos da concessionária em aprimorar o sistema de abastecimento de água e em implementar melhorias constantes na prestação de serviços de saneamento demonstram nosso compromisso com o município. São importantes investimentos que trazem uma infraestrutura moderna e adequada para o desenvolvimento da cidade, além de garantir a segurança e eficácia ao sistema para que a população continue recebendo água tratada com qualidade”.

Novo atendimento – Para oferecer mais comodidade no atendimento presencial à população, a Águas de Paranatinga está construindo uma nova loja localizada na área do reservatório, na Rua Osvaldo Cândido Pereira, no Centro. A estrutura contará com mais espaço e conforto para os usuários. Todo investimento resultou na otimização dos processos para prestar serviços ainda mais eficientes.

Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pela concessionária, acesse www.aguasdeparanatinga.com.br.

