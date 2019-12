McDonald’s tem mais de 3 mil vagas de emprego, incluindo cerca de 200 para PCDs

0 SHARES Share Tweet

Rede contrata Atendentes para os restaurantes da marca em todo o país

Reconhecido como porta de entrada para o primeiro emprego formal, o McDonald’s está com mais de três mil vagas abertas neste final de ano, em todo o país, sendo cerca de 200 a serem preenchidas por pessoas com deficiência. A inclusão social é um dos principais valores da empresa e é importante destacar o cuidado e o respeito na busca pelo equilíbrio perante a diversidade e igualdade.

Com investimento de mais de R$ 40 milhões de reais em treinamento e ações de desenvolvimento profissional, além de um sólido plano de carreira, o McDonald´s tem como preocupação o bem-estar e formação dos seus funcionários. Não é à toa que a rede é referência em primeiro emprego para os jovens que queiram uma chance no mercado de trabalho. A empresa também promove a inclusão, oferecendo uma oportunidade formal de emprego e contribuindo para o desenvolvimento, independência e reintegração social.

Atualmente, o McDonald’s conta com 50 mil colaboradores, e as vagas abertas vão ao encontro da expectativa de gerar 18 mil postos de trabalho em 2019. Para fazer parte do time de funcionários da rede, não é necessária experiência anterior. Basta estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.

Para saber mais informações sobre as oportunidades ou concorrer a umas dessas vagas, acesse o site: http://www.mcdonalds.com.br/trabalhe-conosco.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.200 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia visite a seção de Investidores de nosso site: www.arcosdorados.com/ir.