Jovem é assassinado com 20 facadas pelo colega ao cobrar aluguel atrasado

Weverton Nunes Campos, 25 anos foi assassinado na última sexta-feira (13), no bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis (391 quilômetros de Cuiabá). A vítima foi atingida por diversos golpes de faca, após cobrar um colega na rua, que estaria devendo o aluguel de um imóvel.

Conforme as informações iniciais, a atraso no aluguel do imóvel teria motivado o homicídio. Weverton teria encontrado o colega na rua e cobrado a dívida.

O criminoso, com a ajuda de outro homem, teria imobilizado o jovem e desferido aproximadamente 20 golpes de faca. Weverton chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde.

Porém, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade. Os criminosos não foram localizados. O caso continuar a ser investigado pela Polícia Civil. (Com informações do Bem Notícias)