Irmãs que comandavam boca de fumo são presas em Cuiabá

0 SHARES Share Tweet

Do: Mídia News

Policiais descobriram que na casa havia crianças que eram negligenciadas

Duas irmãs investigadas por comandar uma boca de fumo foram presas pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (16.12), no Bairro Jardim Renascer, na Capital. A ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) prendeu também um homem e apreendeu drogas e dinheiro.

As irmãs M.S.O., de 20 anos, e A.S.O., 22, e o jovem, M.J.G., 22, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As diligências começaram após denúncia sobre um possível ponto de venda de drogas no Jardim Renascer. Durante averiguação dos fatos, os policiais civis da DRE identificaram uma residência suspeita de servir para venda de entorpecentes, gerenciada por duas irmãs.

De acordo com as investigações, associado com as jovens havia um homem.

Diante dos indícios da prática de tráfico de drogas, a equipe da DRE passou a monitorar o local, quando na tarde de segunda-feira (16) conseguiu abordar os envolvidos em situação de flagrante.

No endereço alvo foram apreendidos 18 pedaços de maconha, embalados prontos para venda, uma quantia em dinheiro trocado, além de diversos materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Ainda na casa residem crianças pequenas, sendo notada por parte dos policiais negligências em relação aos cuidados com as menores. Por vários cômodos da casa era possível encontrar resquícios de entorpecentes, de fácil acesso e manuseio das crianças.

Ao final das buscas, as irmãs e o comparsa foram conduzidos para DRE, interrogados e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida, o trio foi apresentado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.