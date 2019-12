Investimentos feitos pelo Município melhoram a segurança em Campo Verde

0 SHARES Share Tweet

Na última quarta-feira (19) o prefeito Fábio Schroeter repassou ao comando da 8ª CIAPM uma viatura que será utilizada na Atividade Delegada

A parceria entre o Governo do Estado e o Município, tem melhorado a segurança pública em Campo Verde. Essa melhoria só tem sido possível graças aos investimentos que têm sido feitos pela Administração Municipal ao longo dos últimos anos.

Um exemplo é a implantação da Atividade Delegada, mecanismo legal que permite a policiais militares, policiais civis e bombeiros prestarem serviços ao Município durante parte do período de folga na corporação, recebendo por isso. 25 policiais militares aderiram à Atividade Delegada.

Nesta quarta-feira (18), o prefeito Fábio Schroeter fez a entrega de uma viatura ao comando da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar. O veículo, modelo S-10, com tração e câmbio automático, é equipado com cela, rádio comunicador e giroflex, e será utilizado no patrulhamento da área urbana e também da zona rural.

A adaptação do veículo, incluindo a plotagem com as cores da Polícia Militar, conforme lembrou o prefeito Fábio Schroeter, custou R$ 38 mil e foi paga com parte dos recursos do duodécimo do primeiro semestre desse ano devolvido pela Câmara de Vereadores ao Executivo Municipal. “Essa viatura vem realmente fortalecer ainda mais a força de segurança de Campo Verde”, destacou o prefeito Fábio Schroeter.

O prefeito lembrou que, embora a segurança pública seja responsabilidade do governo estadual, é preciso parceria para que o setor possa melhorar. “Há anos nós temos um compromisso com a segurança. Não queremos deixar só para o Estado essa obrigação”, pontuou. “A força de segurança não é feita sozinho, é preciso muita gente trabalhar. E a Prefeitura também tem esse papel importantíssimo, que é apoiar a segurança cada vez mais”, completou.

Na manhã de hoje (19), o prefeito Fábio Schroeter, em entrevista ao Programa Mega News, levado ao ar pela Rádio Mega FM, elencou as ações feitas pela sua gestão na melhoria da Segurança Pública, como a implantação, em 2013, do sistema de monitoramento eletrônico, feito por mais de 20 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade.

Ele também comentou que o portal que está sendo construindo na entrada da cidade, na MT-140, contará com uma guarita onde os policiais poderão permanecer durante a realização de operações de abordagens a veículos. “São investimentos que, sem dúvida, contribuem com a segurança da nossa população”, destacou.