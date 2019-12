Inaugurado o Atacado Campo Real em Campo Verde

0 SHARES Share Tweet

Campo Verde ganhou na manhã de ontem (18) uma das maiores empresas atacadistas de Mato Grosso com a inauguração do Atacado Campo Real. Construída em uma área de 6 mil metros quadrados, investimento superior a R$ 12 milhões e 120 empregos gerados diretamente, a empresa chega para contribuir com o crescimento da economia local e oferecer à população produtos com preços compatíveis com os dos grandes centros, como Cuiabá e Várzea Grande.

A empresa, além de atuar como atacadista, vai funcionar também como varejista, o que favorece os consumidores. “Eu acredito que toda a sociedade vai ganhar porque é mais uma opção de compra. Lógico que a pessoa ainda pode avaliar e achar que Cuiabá vale a pena. Só que ela esquece que perde o tempo dela, tem o risco de estrada e, com certeza, vai pagar o mesmo preço daqui ou quase igual”, observou o empresário Fernando Schroeter, proprietário do Atacado Campo Real.

Schroeter destacou que, quando a população faz suas compras no comércio local, ajuda o município a oferecer uma qualidade de vida melhor aos moradores. “Com esse aumento do movimento financeiro aqui, toda a sociedade ganha e a Prefeitura, com certeza, consegue fazer melhores investimentos para a cidade”, frisou.

O empresário pontuou que potencial econômico e a confiança que ele deposita no desenvolvimento de Campo Verde o levaram a fazer o investimento. “`Primeira coisa que motiva a gente é a cidade. Se a gente não acredita na nossa cidade, a gente é errado (sic) até em morar aqui”, disse. “Pra gente poder investir tem que acreditar. Eu acredito demais em Campo Verde, eu acho que nós temos um potencial gigantesco e, infelizmente muitas pessoas não percebem isso. Acaba levando recursos pra fora ou não investindo e, obviamente, toda sociedade sofre com isso”, completou.

Fernando Schroeter espera que a implantação de sua empresa atraia outras nos mais diversos segmentos da economia por demonstrar aos empreendedores que Campo Verde, devido ao seu potencial, tem como se transformar em um polo regional. “É só a gente continuar acreditando. Uma pessoa vem de fora, olha essa estrutura e fala ‘o cara tá enxergando alguma coisa aí e eu tenho que enxergar também. Campo Verde é a 12ª economia do Estado, como é que a gente não vai investir aqui?”, disse.

Para a concretização do empreendimento, Fernando destacou que contou com o apoio de instituições financeiras como o Sicredi e o Sicoob. A Prefeitura de Campo Verde apoiou o investimento concedendo incentivos como a isenção do ISSQN da obra e de outros tributos.