Inauguração de Núcleo de Capacitação representa avanço na qualificação de mão-de-obra

Representando o prefeito Fábio Schroeter na cerimônia de inauguração do Centro Avançado de Capacitação (NAC) do Sindicato Rural de Campo Verde, o chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal, Aparecido Rudnick, destacou que o novo espaço representa um grande avanço na qualificação de mão-de-obra no município.

De acordo com Rudnick, a realização de cursos voltados ao agronegócio e a outros segmentos da economia promovidos pelo Sindicato Rural e seus parceiros, como a Famato e o Senar, representa a oportunidade de melhoria de vida para quem os faz.

“A tecnologia hoje está chegando dia-a-dia nas nossas empresas e nós precisamos de pessoas qualificadas realmente. Quem não se qualificar hoje, a cada dia vai ficando fora do mercado de trabalho”, observou o chefe de Gabinete.

Rudnick destacou também a parceria existente entre a Administração Municipal e o Sindicato Rural. Pontuou ainda que o agronegócio proporciona uma economia forte ao Município e parabenizou o trabalho desenvolvido pela diretoria do Sindicato.

Conforme destacou o presidente do Sindicato Rural, Gladir Tomazelli, em 2019 foram realizadas 145 ações de capacitação em Campo Verde que beneficiaram mais de 1,8 mil pessoas. Para o próximo ano, segundo ele, já estão programadas outras 140 ações.

“Este espaço vai oportunizar para Campo Verde mão-de-obra mais capacitada, o que não é só uma demanda das propriedades rurais, mas um desejo da população, que cada vez mais busca se preparar para o mercado de trabalho”, frisou Tomazelli.

O NAC foi construído e equipado com recursos do Senar-MT, em uma área cedida pelo Sindicato Rural de Campo Verde, próximo ao Parque de Exposições que, em modelo de comodato, ficará sob administração e responsabilidade do Sindicato.

Presidente do Sistema Famato, Normando Corral participou da inauguração do NAC – o 27º construído em Mato Grosso. “Me alegra porque este lugar aqui é o símbolo do que precisamos fazer, que é a educação. A agropecuária já rompeu muitas barreiras e fronteiras, mas ainda temos a fronteira do conhecimento”, frisou.

Também participaram da inauguração do NAC, Vilmondes Tomain (Diretor Administrativo e Financeiro da Famato), José Luiz Martins Fidelis (Diretor de Relações Institucionais da Famato), Benedito Almeida (Assessor de Relações Sindicais do Senar-MT), Natalino Márciom (Supervisor do Escritório Regional de Cuiabá da Famato), Fabiano Teruel (Secretário Municipal de Obras e Viação) e o presidente da Câmara de Campo Verde, vereador Solivan Fonseca.