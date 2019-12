Hospital de Câncer de Mato Grosso lança Portal de Transparência 

0 SHARES Share Tweet

No ano em que completa 20 anos de existência, o HCanMT cumpre com o princípio da transparência e dá publicidade aos seus gastos, contratos, doações e serviços prestando conta à sociedade mato-grossense.

Esse compromisso foi assumido pela atual gestão e, na última semana, o Portal de Transparência foi lançado com sucesso.“Devemos isso a todos aqueles que acreditam no nosso trabalho e sabem da seriedade com que conduzimos as coisas”, disse a administradora do Hospital, Silvia Negri.

Segundo ela, que trabalha na unidade há 17 anos, o objetivo era concentrar as informações em um só lugar e facilitar o acesso de todos ao banco de dados. “Não foi um trabalho fácil, já que compilar tudo isso, digitalizar os relatórios, unir as informações de diferentes setores num mesmo lugar, leva tempo, dedicação e profissionalismo. Mas está aí, conforme prometemos, está no ar o Portal de Transparência do HCanMT”, expôs.

Para a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Maria Carmem Volpato, a medida adotada pela atual diretoria mostra a seriedade com que a gestão conduz os trabalhos no Hospital que é referência em tratamento de câncer no Estado. “O portal traz mais transparência e também mais clareza para nós acompanharmos a situação do Hospital, ações que refletem como a atual gestão está atuando”.

Embora tenha sido lançado, o Portal de Transparência é uma plataforma que seguirá em constante mudança e adaptação para que qualquer pessoa possa ter acesso às informações de forma rápida, segura e eficaz. Por isso, dúvidas, críticas e sugestões basta acessar: www.hcancer.com.br

