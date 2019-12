Homem é assassinado com tiros na cabeça e esposa encontra corpo no banheiro de casa

0 SHARES Share Tweet

Do: Olhar Direto

Adelson Lemes Cronembol, 42 anos, foi executado na noite da última terça-feira (17), no bairro Capão Grande, em Várzea Grande. A vítima foi encontrada caída no banheiro de uma residência, com diversos disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça. Ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme as informações da Polícia Militar, a esposa de Adelson foi quem chegou ao local e o encontrou caído dentro do banheiro da residência, já aparentando estar sem vida. O homem estava caído e com diversas perfurações de arma de fogo.

Adelson foi atingido na cabeça, ombro e outras partes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local realizando os trabalhos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Adelson possui passagens criminais.