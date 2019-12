HB20 com três adultos e bebê de quatro meses capota e família sai ilesa

0 SHARES Share Tweet

Quatro pessoas, entre elas um bebê de quatro meses, saíram ilesas de um capotamento no km 315 da BR-070, em Poxóreu (a 296 quilômetros de Cuiabá), na tarde desta segunda-feira (16). Todos os ocupantes usavam cinto de segurança e a criança estaria no “bebê conforto”.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta do meio-dia. O carro, com placas da cidade de Luis Eduardo Magalhães (BA), saiu da pista e capotou após uma curva.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Primavera do Leste esteve no local, mas os ocupantes do carro já estavam fora do veículo. A PRF submeteu o motorista ao teste do etilômetro, que não apontou ingestão de bebida alcoólica. Fotos mostram que o HB20 ficou bastante danificado