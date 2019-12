Fascitec confirma dois cursos de graduação presenciais para Campo Verde

0 SHARES Share Tweet

A Diretora Geral da Faculdade de Ciências e Tecnologia (Fascitec), com sede em Cuiabá, Tânia Ignotti Faiad, confirmou na manhã de hoje (18) a implantação dos cursos presenciais de Direito e Tecnologia em Gestão do Agronegócio em Campo Verde.

A confirmação foi feita durante reunião com o prefeito Fábio Schroeter e que contou com a presença de vereadores, representantes da OAB e do Sindicato Rural. As aulas, segundo ela, estão previstas para serem iniciadas no primeiro semestre de 2020.

De acordo com Tânia, a vocação econômica, com destaque para a produção agropecuária, e o crescimento de Campo Verde foram fatores fundamentais para a escolha do município para a implantação dos cursos. “Nós fizemos uma pesquisa regional e gostamos muito da cidade. Nós percebemos que Campo Verde tem um grande potencial econômico importante para o desenvolvimento do estado”, informou.

O índice de desemprego no município, que tem sido um dos menores em Mato Grosso nos últimos três anos, também contribuiu para a escolha. “Se é uma cidade que tem um número tão pequeno de desemprego, as pessoas precisam de qualificação. Isso é certo! E uma cidade que cresce cheia de jovens, crianças, ela tem um grande potencial e precisa desse desenvolvimento educacional”, pontuou.

DE acordo com Tânia Ignotti, o projeto da Fascitec para Campo Verde prevê a instalação de mais cursos. “O nosso projeto é muito maior. A partir do momento em que nós começarmos, nós podemos já ir requerendo junto ao MEC (Ministério da Educação e Cultura) novos cursos. E eu tenho certeza que aqui será uma universidade. A partir de dez cursos já é considerada uma Universidade”, informou.

Para o prefeito Fábio Schroeter, a vinda de mais uma faculdade demonstra o crescimento de Campo Verde e vai facilitar para os estudantes que buscam cursos de graduação em Direito em Gestão em Agronegócio em outras cidades. A estimativa é que entre 300 e 400 acadêmicos se deslocam todos os dias para cidade como Primavera do Leste e Cuiabá para poderem estudar.

“É um ganho imenso – é um curso de Direito e presencial, então é muito bom. E o curso de Gestão em Agronegócio – a nossa cidade respira o agronegócio, vive disso, então, imagina a gente ter um curso aqui! Já temos o curso de agronomia do Instituto Federal e agora com a gestão em agronegócio, é um ganho muito grande também”, destacou o prefeito. “A gente agradece e parabeniza a doutora Tânia por acreditar em Campo Verde e trazer esse conforto, essa oportunidade para nós campo-verdenses”, ressaltou.