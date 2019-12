Espaço para capacitação na área de aprendizagem rural é inaugurado em Campo Verde

0 SHARES Share Tweet

O Sindicato Rural de Campo Verde, através de parceria com o Senar Mato Grosso, inaugurou nesta segunda-feira (16) o Núcleo Avançado de Capacitação – NAC, espaço que tem o objetivo de melhorar o volume e a qualidade na oferta de cursos e treinamentos na área de aprendizagem rural.



“Sentimento de dever cumprido. Este espaço vai oportunizar para Campo Verde mão-de-obra mais capacitada, o que não é só uma demanda das propriedades, mas um desejo da população, que cada vez mais busca se preparar para o mercado. Ou seja, com o NAC, todos vão sair ganhando, quem quer empregar e quem busca emprego”, disse o presidente do Sindicato Rural de Campo Verde, Gladir Tomazelli.



Normando Corral, presidente do Sistema Famato, veio prestigiar a inauguração e disse que inaugurar NACs é uma tarefa que realiza com muita alegria – o de Campo Verde é a 27ª unidade construída no Estado. “Me alegra porque este lugar aqui é o símbolo do que precisamos fazer, que é a educação. A agropecuária já rompeu muitas barreiras e fronteiras, mas ainda temos a fronteira do conhecimento”, afirmou Corral, que participou na inauguração acompanhado de Vilmondes Tomain – Diretor Administrativo e Financeiro da Famato, José Luiz Martins Fidelis – Diretor de Relações Institucionais da Famato, Benedito Almeida – Assessor de Relações Sindicais do Senar-MT.

Natalino Márcio, Supervisor do Escritório Regional de Cuiabá da Famato, também esteve presente e explicou que o projeto do NAC tem início quando um sindicato envia solicitação. “A partir daí, do interesse do sindicato, nós realizamos um estudo para analisar o histórico de realização de ações daquele sindicato e o potencial do município, analisamos os parceiros, as demandas”, disse Natalino.

Como o Sindicato Rural de Campo Verde tem um bom desempenho na mobilização das ações e tem recebido prêmios do Senar pela quantidade cursos e treinamentos realizados e pessoas capacitadas, o projeto do NAC foi aprovado. “Melhora o acesso da população aos cursos e possibilita novos cursos que antes não conseguiam ser feitos por falta de espaço, como os da agroindústria”, acrescentou o supervisor.

Aparecido Rudnick, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal, pontuou que o Sindicato Rural, através da inauguração do NAC e de outros projetos, trabalha não só pela agropecuária, mas pela qualidade de vida de toda a população campo-verdense, uma vez que o município se apoia predominantemente nestas atividades.

“O NAC é resultado do esforço e do trabalho de muita gente, mas tem alguém que eu gostaria de agradecer em especial, que fez muito para esse momento ser possível, que é o Adair Hanzen, mobilizador das ações do Senar aqui no Sindicato Rural”, ressaltou Gladir Tomazelli em sua fala ao público.

Em 2019, o Sindicato Rural de Campo Verde realizou, em parceria com o Senar-MT, 145 ações no município – todas gratuitas, entre cursos, treinamentos, palestras e programas, os quais capacitaram mais de 1.800 pessoas.

O NAC foi construído e equipado com recursos provenientes do Senar-MT, em uma área cedida pelo Sindicato Rural de Campo Verde, próximo ao Parque de Exposições que, em modelo de comodato, ficará sob administração e responsabilidade do Sindicato.

Fonte/Fotos: Comunicação SRCV