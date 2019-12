Entregador de lanches é executado com cinco tiros nas costas e cabeça em Cuiabá

0 SHARES Share Tweet

Do: Olhar Direto

O entregador Luciano Conceição Moraes de Oliveira, 23 anos, foi executado na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Recanto do Sol, em Cuiabá. A vítima, que tem passagens criminais, estava trabalhando, quando foi abordada e morta com pelo menos cinco tiros. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos.

Uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela região quando foi acionada para atender a ocorrência. Quando chegou, encontrou a vítima já caída ao solo, junto da sua motocicleta. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o médico apenas constatou o óbito.

Ainda no local, foi possível notar que a vítima levou pelo menos quatro disparos de arma de fogo nas costas e um na cabeça. Durante checagem, constatou-se que Luciano tinha diversas passagens criminais.

Os proprietários do local onde a vítima trabalhava compareceram ao local e confirmaram que Luciano era empregado deles e estava realizando uma entrega no momento do homicídio. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os trabalhos na cena do crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).