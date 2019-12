ENERGISA entrega uniformes do projeto Vôlei KIDS para 25 crianças do Distrito Sucuri

0 SHARES Share Tweet

O projeto, que é desenvolvido pelo Instituto Desportivo da Criança (IDC), atende crianças da rede pública de ensino com idade entre 07 e 16 anos

A Energisa Mato Grosso realizou nesta quarta-feira (11.12), a entrega de uniformes para as 25 crianças do programa social Vôlei Kids da Escola Municipal Rural Professora Hilda Caetano de Oliveira Leite, do Distrito Sucuri, em Cuiabá. O projeto, que é desenvolvido pelo Instituto Desportivo da Criança (IDC), atende crianças da rede pública de ensino com idade entre 07 e 16 anos, no período do contraturno escolar. A empresa apoia o projeto por meia da destinação de recursos para o Fundo da Criança e do Adolescente.

Segundo a gerente de projetos do IDC, Selma Lopes, foi um dia de muita alegria para a criançada. “Desde outubro iniciamos o projeto na Escola Hilda Caetano com a parceria da Energisa e na quarta realizamos um dia especial, com a entrega dos uniformes, palestra sobre higiene bucal e ainda bate papo com os colaboradores da Energisa sobre segurança elétrica”, contou.

Selma ressalta que mais que preparar atletas, o projeto proporciona o incremento de competências que os participantes vão levar para o convívio social. “Nosso objetivo não é formar superatletas, sim cidadãos conhecedores dos seus direitos e deveres, aplicando o respeito, companheirismo, lealdade, responsabilidade, exercendo sua cidadania com autonomia. É um projeto de inclusão”, explicou.

Para a gerente de gestão e projeto, Ana Carolina Ribas, ter esse primeiro contato com os alunos, entregar os uniformes, realizar o bate papo sobre como economizar energia e a segurança que se deve ter com rede elétrica, foi muito gratificante.

“Os alunos adoraram, participaram bastante da nossa palestra, gostaram da informação sobre as pipas, para não soltar perto de redes elétrica. Deu para ver nos olhos deles a alegria, o quanto estavam ansiosos pelos uniformes. E foi muito bom ver que além do esporte o projeto se preocupa em formar cidadãos”, disse. Além do bate papo, foram entregues kits contendo folhetos com informações sobre a energia elétrica para as crianças multiplicarem o conhecimento em casa.