DNIT libera novo trecho duplicado da BR-163/364 na próxima segunda-feira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) irá liberar um novo trecho de 12 km da BR-163/364/MT na próxima segunda-feira (16), às 9h. O trecho começa no Distrito Industrial (Hotel Pantanal) e termina no novo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também será inaugurado na mesma data e horário.

O trecho que contempla o empreendimento tem 42,40 km de extensão, que se inicia no segmento em concreto da Serra de São Vicente até o viaduto existente no entroncamento com a Rodovia dos Imigrantes (BR-070/MT).

Ainda há obras para serem finalizadas no Distrito Industrial, onde são erguidos quatro viadutos e será feita a ampliação das ruas laterais.

Hoje, a média diária nesse segmento da rodovia supera 8 mil veículos pesados, que interferem diretamente na mobilidade urbana de Cuiabá. A previsão é de que as obras sejam concluídas neste trecho em 2020.

Novo posto da PRF

O novo posto da PRF terá estrutura metálica de cobertura das pistas, vidros blindados e maior visibilidade aos policiais rodoviários por ser construído em estrutura suspensa, além de maior estrutura para os grupos especiais como o Grupo de Operações com Cães (GOC), Grupo de Motociclismo Descentralizado (GMD) e Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT).