Criminoso é baleado na cabeça ao tentar cometer assalto em shopping e lutar com segurança

Do: Olhar Direto

Imagens de uma câmera de segurança mostram um assalto frustrado em frente ao Estação Bispo Shopping, localizado na avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), no Centro de Cuiabá, na última segunda-feira (09). Segurança do local entrou em luta corporal com o criminoso, que acabou atingido na cabeça. Um dos vigilantes foi baleado na perna.

O criminoso foi identificado como Gelson Cruz da Silva, 39 anos. Ele utilizava tornozeleira eletrônica e foi atingido por um disparo na cabeça. O vigilante, Alfredo Lemes da Costa, 48 anos, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), onde acabou medicado.

Conforme as informações do boletim de ocorrências, a equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) encontrava-se em patrulhamento pela região do Centro, quando foi informada do roubo em andamento na Estação Bispo Shopping.

Quando a equipe chegou, encontrou o suspeito caído no chão, com um ferimento na cabeça e também outro homem, que havia sido atingido. Nas imagens das câmeras de segurança foi possível notar que o suspeito se aproximou da vítima e sua esposa e tentou retirar a mochila que eles levavam.

A vítima então joga a mochila no chão e, quando o suspeito se abaixa, o vigilante do shopping entra em luta corporal com o criminoso, que só termina após o bandido ser atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça. O segurança acabou baleado na perna.

O bandido e o segurança foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). O suspeito ficou internado em coma, segundo informações repassadas à Polícia Militar.