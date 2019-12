Contribuintes têm até a próxima sexta-feira para quitar débitos com desconto

0 SHARES Share Tweet

Os contribuintes de Campo Vede que estão com débitos em atraso com o Município têm até a próxima sexta-feira (20) para quitá-los com descontos de 100% sobre os juros e multas. A Campanha de Refinanciamento atinge as dívidas vencidas até 2018 e englobam IPTU, Taxa de Conservação de Vias, ISSQN e também débitos habitacionais, entre outros.

Para fazer o pagamento o contribuinte deve procurar a Secretaria de Fazenda, que funciona no Paço Municipal Prefeito Onescimo Prati, entre 7h00 e 13h00. O não pagamento, alertou a secretaria responsável pela pasta, Patrícia Alves da Silva, implica na inclusão do devedor na dívida ativa e negativação do nome.

Na manhã de hoje (16), durante entrevista na Rádio Mega FM, Patrícia destacou que os impostos pagos são o que faz com que a Administração Municipal possa ofertar serviços de melhor qualidade nas áreas de Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura.

“Quando nós nos colocamos em dia com os pagamentos, a gente proporciona à população toda de Campo Vede uma [melhor] qualidade dos serviços prestados”, destacou. “Aí nós podemos ter medicamentos na farmácia municipal, atendimento no hospital, nós temos a Educação. Então essa é a nossa maior vantagem. Campo Verde tem oferecido [à população] algo diferenciado e isso só é possível através do pagamento dos tributos”, completou.

Segundo ela, 30% do IPTU devido não são pagos pelos contribuintes, inadimplência considerada grande. Somados débitos de todos os tributos em atraso o montante atinge a cifra de R$ 24 milhões, valor que impacta no orçamento municipal.

“É um número muito alto. É algo que estamos trabalhando para superar porque, realmente, é difícil você dar serviços de excelência – apesar que já prestamos um serviço de excelência, mas poderíamos melhorar mais ainda se esses valores estivessem em dia”, observou.