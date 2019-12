Construção de escola no Santa Rosa avança e laje é concretada

0 SHARES Share Tweet

Os trabalhos de construção da nova escola estadual no bairro Santa Rosa estão avançando dentro do ritmo programado para esta etapa. Esta semana, a empresa contratada para a realização da obra fez a concretagem da laje de um dos blocos do prédio.

A nova escola está sendo construída com recursos do Governo do Estadual e contrapartida do Município, que também é responsável pela execução da obra. A construção do prédio, que terá 3,6 mil metros quadrados e capacidade para atender até 700 alunos, foi retomada em setembro.

Para a execução dessa etapa, o Governo do Estado liberou R$ 500 mil e o Município mais R$ 500 mil. Os valores são suficientes para executar 25,3% da obra.

De acordo com o prefeito Fábio Schroeter, se não houver atraso nos repasses por parte do Governo Estadual, que é o agente financiador, a previsão é que até o segundo semestre do próximo ano, todo o trabalho esteja concluído.

Creche – Outra obra aguardada pela população dos bairros Santa Rosa, Jardim América e Recanto dos Pássaros II é a nova creche que está sendo construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A construção, conforme lembrou o prefeito Fábio Schroeter durante entrevista ao programa Mega News, da rádio Mega FM, na manhã de hoje (19), foi paralisada por três vezes devido a problemas com as empreiteiras que não conseguiram cumprir o contrato firmado com o Município.

De acordo com o prefeito, não havendo nenhum problema com a nova empreiteira e os repasses do Governo Federal sendo feitos em dia, o prédio deve estar pronto também no segundo semestre do próximo ano.