Conheça a empresária que ministrou palestra para 100 pessoas em Campo Verde e deixou a seguinte mensagem “Você é capaz de ter sucesso com o próprio negócio”

A empresária Carla Sarni, fundadora da Sorridents, maior rede odontológica da América Latina, desembarou em Campo Verde no último 10/12, à convite do SEBRAE, para ministrar palestra sobre Planejamento Estratégico. Durante a palesta ela estimulou novos empreendedores a irem em busca do sonho do próprio negócio, mostrou que não é fácil, mas que com bastante trabalho e persistência, todos podem dribrar os desafios no início da vida empreendedora. Direto de Orlando para Campo Verde, o evento reuniu cerca de 100 pessoas e foi idealizado pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Conheça abaixo a trajetória da empresária:

“Muitas vezes tive que fazer escolhas para chegar até aqui. Atendi como dentista durante 12 anos de domingo a domingo, folgando somente um dia por mês. Então, sempre digo que nada do que conquistei veio por sorte e sim por muito trabalho e determinação. Por pior que as coisas estivessem, nunca desisti, aliás, essa palavra nem existe no meu vocabulário. A Sorridents é para mim a conquista de um grande sonho e poder oferecer acesso às pessoas a tratamentos odontológicos de qualidade com preço justo, tecnologia e muito conforto é a missão que eu tinha para a minha vida. É muito gratificante saber que já atendemos mais de 3,5 milhões de brasileiros que antes não sabiam o que era saúde bucal. Algo que levo comigo e que acredito muito é: morar bem, comer bem e ter saúde é um direito de todos”, conta.

Nascida em Pitangueiras, interior do estado de São Paulo, Carla sempre foi atraída pela área de saúde. Enquanto cursava o colegial técnico em Processamento de Dados e Magistério, prestou vestibular para Odontologia, em Alfenas – MG, e foi aprovada aos 16 anos. Como teria que viver em outra cidade e sua família não possuía condições de mantê-la, Carla formou-se à custa de muita batalha – a opção encontrada foi vender água, entre outros produtos, na porta da faculdade.

Em 1995, a doutora finalizou seu curso e optou por voltar a São Paulo para iniciar sua carreira. Conseguiu uma vaga como dentista terceirizada em um consultório dentário na zona leste da cidade. Em três meses de trabalho, Carla conquistou uma invejada carteira de clientes, por conta do carisma, dedicação e amor à profissão. O mesmo período de tempo foi necessário para que a doutora abrisse sua própria clínica, onde passou a trabalhar em parceria com uma colega de profissão. Nessa época, a dentista ainda cursava sua especialização como cirurgiã buco-maxilo-facial e dividia-se entre São Paulo e Minas Gerais.

Para consolidar seu nome na região e atrair pacientes, Carla trabalhava sempre até tarde da noite e também durante os finais de semana, dias em que levava seu atendimento até as regiões mais carentes da cidade – caso da favela Pantanal, localizada em São Miguel Paulista. Foi nessa favela que Carla conheceu um coronel da PM chamado Rubens Rafael que já era responsável por realizar algumas ações que aproximavam a polícia das comunidades.

O foco de Carla sempre foi levar auxílio às pessoas, com a aplicação de tratamentos de qualidade e valores acessíveis de forma que o retorno destes pacientes fosse incentivado.

Após este encontro, a Dra., com alguns anos de experiência, decidiu criar um projeto responsável por ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde bucal da mesma forma que preocupavam-se com a sua saúde física. Nestas ações, Carla já percebeu a falta de condições da população até para comprar uma escova de dentes e já se deparou com famílias que utilizavam a mesma escova. Por conta disso, buscou ajuda e hoje recebe mais de 20 mil kits de higiene bucal todos os anos para serem distribuídos nas ações.

Hoje, também atua em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo e atende todos os restaurantes do Bom Prato aqui no Estado.

A Dra. também conta hoje em dia com uma ajuda de um instituto britânico chamado ACFF (Alliance For a Cavity Free Future), com foco em diminuir os índices de cárie no mundo, e recebe em todas as ações a mensuração dos resultados obtidos nos dias de atendimento para, assim, melhorar o cenário de cárie no país. “Escolhi minha profissão muito cedo e com o passar dos anos descobri que aquela escolha precoce tinha um motivo maior. Eu não estava atrás de status ou de enriquecer. Meu propósito sempre foi auxiliar as pessoas em suas necessidades, independente da condição financeira de cada um. Trabalhei e continuo trabalhando muito, dedico-me e amo o que faço. Acredito que morar bem, comer bem e ter saúde é um direito de todos”.

Como surgiu a Sorridents?

A Sorridents surgiu com a compra do consultório que trabalhava, pois antes se chamava Clínica Odontológica Vila Císper. Foram 23 unidades próprias e somente após toda essa experiência que a marca tornou-se franquia (em 2007). Cleber Soares, marido de Dra. Carla, abandonou a carreira de militar e acabou indo trabalhar com ela na clínica (também é dentista). Neste período, foi estudar o mercado, conhecer os negócios e se deparou com o termo “franchising”, algo que não conhecíam. Foi ele quem apresentou este tipo de negócio à ela.

A Sorridents foi uma rede própria durante 12 anos e esse é um dos grandes diferenciais da empresa, pois além de muita experiência, aprenderam muito com os erros e acertos. A fundadora conta que tornaram-se rede de franquias porque os dentistas que trabalhavam com eles queriam “um negócio igual” ao que a Dra. Carla e seu marido haviam criado, queriam a receita do sucesso. “Quando viramos franquia, os 58 primeiros franqueados eram dentistas da própria rede. Hoje, são mais de 360 unidades em 15 estados com um faturamento anual acima dos 339 milhões”.

Hoje a Sorridents recebe mais de 35 mil novos pacientes por mês, tudo isso graças à uma construção de marca ao longo de 24 anos de muita dedicação. A Sorridents, hoje, é a marca mais premiada do país e reconhecida nacionalmente e internacionalmente. É reconhecida pela ABF como uma franquia 5 estrelas, por 6 anos ganhou pela Pequenas Empresas & Grandes Negócios como a melhor franquia no Brasil no setor de Saúde e Bem Estar. Além disso, claro, o reconhecimento na Harvard Business School, como um negócio que oferece serviços de qualidade e se volta completamente para a base da pirâmide social e nós também fomos a franquia escolhida para ir à Washington no SELECT SUMMIT USA, um evento de negócios que teve a presença do presidente Barack Obama, em junho de 2016.

Enquanto tudo isso acontecia dentro da Sorridents, a Dra. Carla apresenta ao mercado o plano odontológico Sorriden, no ano de 2015. “Um dos motivos pelos quais me levaram a criar a franquia Sorridents Clínicas Odontológicas era porque não acreditava no modelo de operação dos planos de saúde odontológicos, na época. Queria oferecer no meu negócio preço justo aos dentistas credenciados de minha rede, equipamentos e produtos de ponta e rápido atendimento aos pacientes. Conseguimos acertar no que vislumbramos. Vinte e quatro anos se passaram, desde a fundação da marca, e percebemos que era possível também aproveitar nossa estrutura e criar um novo modelo de convênio odontológico e que se inspirasse nas práticas já adotadas pela rede de clínicas”, explica Carla.

Sustentado por um pilar que envolve Prevenção, Saúde e Bem Estar, o Sorriden é diferente das demais operadoras de convênio convencionais, principalmente por resolver um problema comum: a demora no atendimento. O Sorriden nasce como uma solução ao setor oferecendo facilidade no acesso à saúde bucal rápido e efetivo justamente por conta de seu principal diferencial: o acesso às mais de 200 clínicas odontológicas da Sorridents no país. “O Sorriden tem a proposta de transformar o mercado de convênios no Brasil. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos brasileiros, principalmente em relação ao tempo de agendamento de consultas e, para isso, disponibilizamos mais ferramentas, funcionários, canais de agendamento, para suprir a realização do atendimento”, explica a empresária. Ela ainda afirma que investir na prática da prevenção será sempre mais vantajoso do que tratar o curativo, portanto, ao permitir o rápido atendimento, diversos problemas serão solucionados, evitando transtornos que ocorreriam se o tratamento não fosse realizado no momento necessário.

Em 2017, os dentistas Carla Sarni e Cleber Soares, anunciam o lançamento da DocBiz, empresa dedicada ao desenvolvimento de plataformas tecnológicas para gestão de consultórios e outros negócios.

Com investimento de R$ 4 milhões, a Docbiz nasceu para fornecer soluções que auxiliam a gestão por meio de indicadores, revelando o desempenho de todas as áreas da empresa e melhorando a visão do empreendedor em relação ao mercado, marketing, gestão de pessoas e gestão financeira. “É uma forma do profissional conhecer as principais lacunas, extremamente importantes do seu negócio, e conseguir preenchê-las a tempo”, ressalta Carla.

A Docbiz traz soluções estratégicas para auxiliar na criação de campanhas para a divulgação do serviço, a fim de gerar visibilidade para o empreendedor neste mercado tão competitivo. Além disso, informações como taxa de conversão, quantidade de entrantes, clientes fixos, custos, ticket médio do paciente, entre outros, estão à disposição do gestor para diminuir o tempo de resposta e melhorar o controle. Já no segmento de pessoas da plataforma, estarão disponíveis as grades de treinamentos oferecidos pela empresa.

Em 2018, a holding Salus Par, criada pela empresária adquiriu também a marca GiOlaser, rede de estética e depilação a laser da atriz Giovanna Antonelli. Sob supervisão da Dra. Carla Sarni e atriz Giovanna Antonelli a rede cresce em ritmo acelerado e deve fechar 2019 com 60 unidades. Atualmente conta com 50 unidades e faturamento de R$ 15 milhões.

A holding Salus Par detém hoje as marcas Sorridentes – maior rede odontológica da América Latina, GiOlaser – franquia de estética e depilação a laser da Giovanna Antonilli; Olhar Certo – rede própria de oftalmologia de alta performance; Sorriden – empresa de planos de saúde e DocBiz, empresa de TI e consultoria para clínicas de saúde.

Dicas de empreendedorismo da Dra. Carla Sarni

As pessoas, na minha visão, são movidas por sonhos. Então, elas têm que acreditar nos seus ideais, na sua ética e nos seus valores. Nunca deixem que nada disso seja corrompido e acreditem sempre nos sonhos, pois quando eles vêm do fundo do coração não tem nada que impeça de realizá-los, mas tem que acreditar de verdade.

No entanto, para conquistar os sonhos é preciso também agir. Seguem algumas dicas para quem pensa em empreender:

* Para mim, sonho tem que ter prazo, senão você corre o risco de passar uma vida toda sem realizar um único sonho. Estabelecer um tempo para a realização do sonho é fundamental;

* Escolha o que você gosta e trabalhe muito. Pense que é o seu sonho e quando fazemos o que gostamos, o sucesso se torna uma consequência de todo esforço;