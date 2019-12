Carro da Campanha Natal Premiado será entregue nesta quarta-feira ao CEMP

0 SHARES Share Tweet

Nesta quarta-feira (18) a Prefeitura de Campo Verde entregará o carro do primeiro prêmio da Campanha Natal Premiado, realizada pelo Centro Empresarial de Campo Verde (CEMP). A entrega será as 16h00 na Praça São João Paulo II.

O repasse do carro, modelo Kwid da Renault, é apontado pelo prefeito Fábio Schroeter como uma forma de contribuir com a campanha que fomenta o comércio local nessa época do ano. “Um prêmio como esse incentiva os consumidores a fazerem suas compras em Campo Verde, com isso, todos ganham”, frisou o prefeito. “E, mais uma vez, não poderíamos deixar de colaborar”, completou.

Para concorrer aos prêmios da Campanha Natal Premiado, que somam R$ 100 mil, basta o consumidor pedir o cupom (ou seladinha) no ato da compra, independentemente do valor, preenche-lo e cadastrar o código no site www.natalpremiadocemp.com.br. O sorteio será no dia 27 de dezembro, às 19h00, na Praça São João Paulo II.