Carreta carregada com cerveja tomba na Serra da Petrovina

Uma carreta carregada com cerveja tombou na Serra da Petrovina, próximo a Pedra Preta (243 km de Cuiabá), no início da tarde deste domingo (15). O motorista do veículo, que levava caixas de Glacial, foi socorrido com vida. Pessoas que passavam pelo local aproveitaram para pegar as unidades que sobraram da bebida alcoólica.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 135 da rodovia. Preliminarmente, testemunhas apontaram que o condutor perdeu o controle, vindo a capotar a carreta.

A carga de cerveja Glacial ficou esparramada por parte da pista. Pessoas que passavam pelo local aproveitaram para levar as unidades que ficaram intactas. Não foi informado se a carga foi saqueado ou liberada.

O motorista, identificado apenas como J.R.L., 58 anos, foi socorrido com vida e encaminhado ferido para uma unidade de saúde da região. O atual estado de saúde dele não foi informado. A pista já foi liberada.