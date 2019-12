Cantor sertanejo morre após acidente em rodovia de SP  

0 SHARES Share Tweet

O cantor sertanejo Igor de Oliveira, de 27 anos, morreu em um acidente na última segunda-feira (16) após uma colisão do carro em que estava com um caminhão na Rodovia Arquimedes Lamoglia (SP-75) em Itu (SP). As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, três pessoas se feriram no acidente.

O artista seria enterrado na tarde desta terça-feira (16) no Cemitério Municipal de Itu.

Amigos e familiares prestaram homenagens nas redes sociais. “Vai em paz, primo. Que esse sorriso e essa alegria de viver fique para sempre”, escreveu um deles.

“Perdemos um grande artista. Sua passagem foi rápida nesse mundo, meu amigo”, escreveu outro.