Após deboche, mulher manda matar namorada do ex-companheiro

Do: Olhar Direto

Suellen Leite Barro, 24 anos, foi presa nesta terça-feira (17) por mandar matar a atual namorada do seu ex-marido. A vítima foi atingida com 20 golpes de faca em Várzea Grande. Interrogada, a suspeita confessou o crime e alegou que após iniciar o relacionamento com seu ex-companheiro, a vítima passou a fazer deboches na vizinhança, fato que teria motivado o atentado.

A investigação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande (DEDMCI-VG) durou aproximadamente um mês. Segundo a Polícia Civil, Suellen seria a mandante do crime e Alibil do Nascimento Junior o executor do atentado.

Os suspeitos e a vítima eram vizinhos e conhecidos de infância. O crime teria motivação passional, uma vez que a vítima estaria tendo um relacionamento com o ex-companheiro da mandante do crime.

Suellen que estava com a prisão preventiva decretada pela justiça teve a ordem judicial cumprida quando se apresentou na Delegacia da Mulher de Várzea Grande. O suspeito Alibil, também foi preso por força de mandado de prisão preventiva, na noite de sexta-feira (13), em ação da equipe da DEDMCI-VG e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG).

O caso

O crime ocorreu no dia 14 de novembro em uma região de mata no bairro 23 de setembro em Várzea Grande. Na ocasião, a vítima, K.A.S.P. foi atingida com mais de 20 facadas na região do tórax, rosto e barriga. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde ela recebeu atendimento e sobreviveu.

Segundo o delegado, Cláudio Alvares de Sant’Ana, as investigações iniciaram tratando o caso como uma suposta tentativa de feminicídio, porém ao longo das diligências foram descobertas novas evidências levando os trabalhos para outro rumo, com motivação passional.

De acordo com as investigações, a vítima estava mantendo um relacionamento amoroso com o ex-companheiro de Suellen. A suspeita inconformada com o fim do relacionamento de 11 anos, o qual gerou uma criança atualmente de 4 anos, convidou o comparsa Alibil (que também é seu ex-companheiro) para a empreitada criminosa.

Na data do crime, os suspeitos seguiram a vítima na volta do trabalho, praticando o atentado próximo a região conhecida como “Zero”, em Várzea Grande.

Questionado, o suspeito confessou a prática do crime e afirmou que a sua intenção era roubar a vítima, contudo acabou praticando a tentativa de homicídio, pois acreditou que seria reconhecido.