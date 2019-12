11º Leilão Pela Vida em prol do Hospital de Câncer será neste sábado

0 SHARES Share Tweet

Um grande evento com o objetivo de salvar vidas. Neste sábado, dia 14, será promovido o 11º Leilão Pela Vida em prol do Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT). O evento começará às 13h (horário de MT) na Sede da Associação dos Criadores de Nelore e será transmitido pelo Canal Terra Viva ou pelo Aplicativo EBL/WEB. Esta edição contará com lotes de animais, diária de um resort, joias e itens diversos.

O leilão, promovido pela Estância Bahia Leilões, é um dos principais em arrecadação, ajudando na manutenção do HCanMT. “O convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) cobre apenas 40% dos gastos totais da unidade. Contamos com a ajuda da sociedade na participação e nos lances para minimizar esta diferença”, aponta a Administradora do Hospital Silvia Negri. Em 2019 o Hospital levou a Campanha de Prevenção para 44 municípios e deverá realizar mais de 110 mil atendimentos na instituição.

O leilão conta a participação e apoio do Sindicato Rural de Cuiabá, da Associação dos Criadores de Nelore (ACNMT), da Associação dos Criadores de Mato Grosso (ACRIMAT) e Canal Terra Viva.

Serviço:

11º Leilão Pela Vida/Hospital de Câncer

Data: 14 de dezembro (Sábado)

Hora: 13h (Mato Grosso)

Local: Sede da Associação dos Criadores de Nelore/Parque da ACRIMAT

Doações, informações e lances: (65) 2121-06700 ou www.estanciabahia.com.br

Transmissão: Canal Terra Viva e Aplicativo EBL/WEB